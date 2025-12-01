Tensión entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars por su nuevo libro: "Te has subido a una ola a surfear para vender"

La publicación del libro de Soto Ivars sigue generando mucho revuelo. En el programa de hoy de Espejo Público hemos tenido a mujeres que están en contra de la perspectiva del libro de Ivars y han tenido oportunidad de debatir sobre el tema de la violencia de género.

Soto Ivars sostiene que en las últimas dos décadas España ha desarrollado “un sistema de protección fabuloso para la mujer maltratada”, que —según él— habría sido utilizado de forma indebida por “un número indeterminado pero abultado de mujeres que no son maltratadas para maltratar a hombres”.

El autor afirma que algunas autoridades le han trasladado estimaciones de entre un 5 % y un 10 % de denuncias falsas dentro del total de tres millones de denuncias acumuladas en veinte años, aunque recalca que no existen datos oficiales que cuantifiquen ese fenómeno. “La media es 20–30%”, añade en referencia a otras estimaciones, sin respaldo estadístico oficial.

También cuestiona una supuesta “anomalía penal” en Europa: “Somos el único país donde por el mismo hecho de maltrato doméstico al varón se le reserva una pena más alta”, afirma, defendiendo al mismo tiempo reforzar la protección hacia las mujeres que sí están en riesgo real.

Voces enfrentadas en el debate

El debate en Espejo Público reúne a diferentes perfiles vinculados al análisis de la violencia machista. La periodista Afra Blanco cuestiona el enfoque: “No entiendo el título 'Esto no existe'. Lo presenta como si fuera un tema invisibilizado. Te has subido a una ola a surfear para vender. Inviertes la carga: estamos hablando de violencia que sufren las mujeres y ejercen los maltratadores”.

Para Mari Cruz, de Docentes Feministas por la Coeducación, centrar el debate en las denuncias falsas desvía la atención del problema principal: “Este discurso es muy peligroso. Diariamente desmontamos en las aulas bulos que niegan la violencia. Hay un aumento del negacionismo a la vez que aumenta la violencia contra las chicas, según datos de Fiscalía”.

Desde Feministas al Congreso, Ojeda añade: “Hablamos de una media de 80 mujeres asesinadas cada año y de tres violaciones al día. Todos dicen conocer a alguien acusado falsamente, pero nadie dice conocer a un maltratador, pese a que hay más de 100.000 casos abiertos en los juzgados”.

Por su parte, Antonia Carrasco, de la asociación Víctimas Ley Violencia de Género defiende que el libro aborda cuestiones que deberían ponerse sobre la mesa: “Si se atendiera a ellas podrían optimizarse los recursos para proteger a las mujeres en mayor riesgo. Solo hay que leer el Convenio de Estambul: hay artículos que se están incumpliendo respecto a la protección de los hombres”.

La publicación de Esto no existe ha vuelto a evidenciar la fuerte polarización en torno a la violencia de género y a la existencia de las denuncias falsas, un tema en el que no existe un consenso estadístico y que divide tanto a expertos como a colectivos feministas y asociaciones críticas con la ley vigente.

