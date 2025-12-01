La Voz lidera la temporada y se confirma como lo más visto de la noche de los viernes

La Voz continúa imparable en Antena 3. El talent show presentado por Eva González se mantiene como líder absoluto de la temporada, consolidándose además como el programa más visto de las noches de los viernes en televisión. Con un 13,3% de share y 1,1 millones de espectadores, el formato vuelve a confirmar su fortaleza y su conexión con el público.

El programa ha logrado mantener una notable regularidad a lo largo de la edición, dominando su franja de emisión y situándose por delante de sus principales competidores. Su mezcla de emoción, talento y espectaculares actuaciones continúa siendo un reclamo para la audiencia, que semana tras semana respalda el formato.

Gracias a estos resultados, La Voz refuerza su posición como uno de los grandes pilares de entretenimiento de Antena 3 y una de las marcas más sólidas de la televisión en España, liderando tanto en cuota como en seguimiento social cada viernes.

El 1% también es líder en la noche de los miércoles

El programa presentado por Arturo Valls también logra hacerse con el liderazgo en la noche de los miércoles logrando un 12,9% y 903.000 espectadores.