Expertos alertan sobre la dureza de esta cuesta de enero: "Notaremos una subida de entre 4 y 9 euros en el gas y la luz"

2024 llega con novedades para el bolsillo. El IVA de la luz vuelve a subir al 10% y en el gas el impuesto aumentará progresivamente hasta llegar al 21% en abril. También suben los peajes y las pensiones se revalorizan. Sara Muñoz, economista y experta en consumo energético, ha aparecido en el programa de Espejo Público y ha ofrecido algunos consejos útiles para enfrentarnos a todas esas subidas de precios.

En cuanto al recibo de la luz, la experta ha recordado que, además del IVA -que se mantendrá en un 10%- hay que tener en cuenta el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto a la producción, "que se irán recuperando de forma gradual y eso se va a ir notando en la factura ya desde el primer recibo de enero". Concretamente, la economista ha asegurado que las facturas subirán entre 2 y 3 euros aproximadamente.

En cuanto al gas, el primer trimestre se va a mantener el IVA en el 10% "y notaremos una subida de en torno a 5 o 6 euros". "Desde el inicio de año notaremos una subida de entre 4 y 9 euros" en total en los recibos de luz y gas.

¿Cómo paliar este incremento?

Sara Muñoz recomienda seguir los siguientes consejos:

Estar muy pendientes de lo que tenemos contratados

de lo que tenemos contratados Comprobar si la tarifa contratada se adecua a nuestras necesidades

a nuestras necesidades Acudir al comparador de tarifas oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ver cuál es la mejor tarifa en cada momento

y ver cuál es la mejor tarifa en cada momento No "casarse con nada". Es decir, huir de las permanencias.

¿Mercado libre o regulado?

La experta en consumo energético no lo tiene claro: "Depende. Si encontramos una buena tarifa en el mercado libre que esté en torno a los 0,12 o 0,13 euros el kilovatio hora, que no tenga permanencia, ni penalizaciones ni cargos adicionales, podemos contratarla. Si no, la tarifa regulada continúa siendo la mejor opción para los consumidores, sobre todo si nos podemos acoger al bono social que mantiene las rebajas por lo menos durante el primer semestre".

Y en este sentido ha advertido de que ha cambiado el cálculo para las facturas del mercado regulado de luz y "ahora depende menos de los vaivenes del mercado diario". "Esto dotará a la factura de una mayor estabilidad en los precios, pero más estabilidad no viene necesariamente acompañada de unos precios más baratos", ha comentado

"Los precios del gas y de la luz no están en los niveles que estaban a principios del año pasado, pero vivimos todavía en un contexto de incertidumbre, de inestabilidad geopolítica y en cualquier momento puede volver a tornar a estos niveles anteriores. Y eso que no hemos recuperado todavía la normalidad de precios", ha alertado la economista.