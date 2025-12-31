Un experto en finanzas, sobre la auditoría a los gastos del PSOE: "¡Cerca del 90% de los tickets son ilegibles!"

El perito judicial en investigación de delincuencia económica y experto en fraude y blanqueo de capitales Juan Carlos Galindo enumeraba las razones por las que rechaza la conclusión alcanzada por Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez; ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.

"No es un informe forense"

Niega rotundamente la imparcialidad de esta auditoría, que no sería más que un informe 'de parte', y sin embargo restaba todavía más validez a esta auditoría: "Desvela bien poco".

Frente a las informaciones, incluidas las del propio PSOE, que esgrimen el veredicto de inexistencia de fondos sin declarar, Juan Carlos Galindo pone el grito en el cielo. Expone que un informe forense lo realiza alguien totalmente independiente que analiza en profundidad los datos de gastos y todas las circunstancias que las rodean. También día con el análisis que hacía Elisa Beni en Espejo Público al destacar que los datos con los que se ha elaborado son facilitados por la formación política, pudiendo haberse quedado datos por el camino, accidental o intencionadamente.

Manifestaba sorpresa el experto ante el aval de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid a esta auditoría: "Está el sello por todas las partes".

¿De dónde viene el dinero?

Continuaba restando prestigio a este informe parcial asegurando que un tribunal no se pararía a mirar un documento como este: "En sede judicial sería tachado, ni siquiera se admitiría a trámite, eso por supuesto, sin lugar a dudas".

"No tiene sentido que este informe vaya a sede judicial porque no vale para nada". Galindo también niega que los autores de la auditoría busquen delitos en ella, al contrario de lo que harían las autoridades judiciales.

"En ningún caso este informe desvela o despeja la duda de si el origen del dinero es lícito o ilícito", subrayaba, apuntando que se limitan a decir que pasó por un banco y según Galindo, eso "no es garantía de nada".

"Todos los delincuentes usan las entidades financieras para mover su dinero porque quieren usarlo, y para usarlo hay que blanquearlo", sentenciaba.

Por último, después de poner en seria duda de nuevo la honestidad e imparcilaidad de los autores, Galindo se echaba las manos a la cabeza al mencionar que de entre cientos de operaciones se han seleccionado como muestra menos de una veintena y aún mostraba aún más estupefacción al reproducir una cita de la propia auditoría: "¡Cerca del 90% de los tickets son ilegibles!"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.