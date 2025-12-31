Antena3
Los consejos de una portavoz de la Guardia Civil sobre la baliza V16 y las multas por no llevarla: "Por si sola no va a garantizar la seguridad"

Desde esta misma madrugada debemos llevar en nuestros vehículos la baliza V16 obligatoria para señalizar averías y accidentes. Olaya Salardón, portavoz de la AUGC

La Guardia Civil aclara si pondrán multas por no llevar la baliza el 1 de enero: "Es una medida que vendrá a instaurarse poco a poco"

Ana Gómez
Publicado:

Faltan pocas horas para que entren en vigor las balizas de la DGT, que serán obligatorias a partir del 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. La mayoría de los conductores ya la tienen pero, ¿qué pasa con aquellos que aún no la llevan en su vehículo? En Espejo Público hemos querido preguntar a Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, qué les pasaría a esos conductores despistados. "A partir de esta noche entra en vigor la utilización de este dispositivo V16 y debemos portarlo en el coche o si no estaremos expuestos a que se nos pueda denunciar por no llevar uno de los repuestos obligatorios en nuestro vehículo", confirma Salardón. La cuantía de la sanción serían 80 euros y no conlleva la retirada de puntos. Eso sí, la portavoz de la Guardia Civil asegura que "los agentes tendrán en cuenta que es una medida que vendrá a instaurase poco a poco y que la gente los tendrá en su vehículo en los próximos días

"Lo que tiene que primar ante una incidencia en carretera es nuestra seguridad"

¿Qué pasa con los triángulos?

La baliza V16 conectada pasa a ser obligatoria en los coches, aunque los triángulos siguen ahí, y por eso muchos conductores dudan qué hacer con ellos. Olaya Salardón alerta: "Lo que tiene que primar ante una incidencia en carretera es nuestra seguridad". Por eso en esta entrevista en Espejo Público ha denunciado que "como agentes de tráfico lo que vemos es que este dispositivo luminosono alerta lo suficiente como para protegernos". Es por eso que desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil aconsejan "que sigamos utilizando los triángulos porque sabemos que esta señalización luminosa por si sola no va a garantizar la seguridad". Olaya ha descrito situaciones tales como curvas, cambios de rasante, o nieblas ante los que el nuevo dispositivo luminoso se percibe demasiado tarde, y por los que se aconseja que se siga utilizando el triángulo.

"Siempre que tengamos un incidente en el vehículo, el interior del coche es el lugar más peligroso"

Además, esta portavoz de la Guardia Civil nos ha regalado un buen consejo ante un accidente: "Siempre que tengamos un incidente en el vehículo, el interior del coche es el lugar más peligroso".

Los consejos de una portavoz de la Guardia Civil sobre la baliza V16 y las multas por no llevarla: "Por si sola no va a garantizar la seguridad"

