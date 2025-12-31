El bonito mensaje de Karlos Arguiñano para los espectadores en el último programa del año: “Solo puedo agradecer”

Karlos Arguiñano ha querido despedir el año teniendo unas bonitas palabras para los espectadores de su programa.

El cocinero se siente muy agradecido de tener el alto abanico de seguidores del que dispone, desde mujer y hombres hasta niños que se quedan pegados al televisor al oír la melodía del programa.

Arguiñano se ha acordado también de todas las personas que están enfermas y hospitalizadas en estas fechas tan señaladas y también ha querido tener unas palabras de cariño para ellos y sus cuidadores. ¡Descubre el bonito mensaje de Karlos Arguiñano en el último programa del año!