Tres años han tenido que pasar para que Pedro Sánchez vuelva a una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público. Lo ha hecho hoy, en el sexto día de la campaña y después de darse un baño de masas en Albacete y de apelar a la "campaña de la fuerza" para conseguir una remontada de la que solo el PSOE parece estar convencido que es posible.

"Estoy bien, muy animado. Esta es la sexta vez que me presento a unas elecciones generales y no había visto jamás la movilización que estoy viendo", así comenzaba el presidente del Gobierno un café en Antena 3 de casi una hora de duración en la que se abordaron todos los temas que conforman la actualidad política. Corrupción, encuestas, vivienda, accidentes ferroviarios, la ausencia de presupuestos, y como no, Ceuta.

"Primero lo que diría es que la situación hoy en Ceuta es muy, muy buena en relación con la que tuvimos el 30 y 31 de julio. Estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad", ha aseverado el presidente. Pedro Sánchez ha tirado de cifras para argumentar ese "avance". Sin concretar, más de tres meses después, el número de entradas de migrantes que ese 30 y 31 de julio pasados irrumpieron en la ciudad autónoma asegura que en los primeros días "salieron 9 de cada 10" de forma voluntaria y añade, "nosotros empezamos a aumentar la capacidad de acogida en torno al 20 de agosto". Añade que "ahora mismo" hay menos de 5.000 migrantes" de los cuales "3.500 serían menores".

Preguntado por el cambio de tono en esta crisis migratoria, pasando de sus declaraciones en las primeras horas en las que sí hablaba de ataque a su discurso posterior evitando señalar a Marruecos, Sánchez ha apelado al informe que el CNI entregó a la jueza que investiga lo ocurrido donde dice "no hay un dato concluyente que señale al régimen marroquí en relación con ser el que esta detrás de esta crisis".

Criticó el jefe del Ejecutivo que "durante esos días la retórica que se hizo por parte del PP y Vox fue absolutamente belicista, se llego incluso a pedir en el Parlamento Europeo que la UE rompiera el Tratado de Amistad y la asociación estratégica que tiene con Marruecos, también España y yo dije que frente a la incomprensión de muchos como presidente del Gobierno uno tiene que tomar decisiones de esa envergadura siempre en base a datos". E insistió: "En la crisis de 2026 exactamente no sabemos quién está detrás y eso nos lleva a una situación como estado difícil de entender".

Crisis migratoria en El Hierro

Sobre El Hierro, Sánchez se ha dirigido a los ciudadanos de Canarias para garantizarles que se están desplegando todas las capacidades del Estado con el fin de hacer frente a lo que está ocurriendo. Ha querido contextualizar este "pico" en la llegada de migrantes en un momento en el que se venía de una "caída en la costa atlántica de más de un 70% y del 30% en el conjunto de España". E insistió en varias ocasiones que estamos viviendo "un pico". Preguntado por cómo se soluciona este problema el presidente aseguró: "Por un lado estamos desplegando todas las capacidades que tiene el Estado para resolver la crisis humanitaria y por otro, desde el plano diplomático y de control de fronteras estamos cooperando con Senegal y Gambia para que se frenen esas llegadas". Y reconoció: "Están colaborando, pero hay que reconocer que necesitamos una colaboración más intensa". Precisamente avanzó que este miércoles mantendrá una conversación con el presidente de Gambia, Adama Barrow, para pedir más colaboración de su país.