Los viajes a Marruecos, los nombramientos en el PNV o las compras de Paqui: las claves de la millonaria red de mordidas con Cerdán como "enlace"

Con el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aumentan los indicios sobre la implicación del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en el cobro de mordidas con el fin de influir en al adjudicación irregular de obra pública.

Aunque, el documento no solo salpica al que fuera número tres del PSOE, el cuál cada vez son más las sospechas de que encabezaba la supuesta trama, también están involucrados en las 227 páginas que incluyen fotografías, conversaciones o facturas, del exministro de Transportes, José Luís Ábalos, y su exasesor, Koldo García.

Marruecos-Acciona

La UCO sitúa a los tres en un entorno internacional, uno de ellos concretamente en Marruecos. Entre el 24 y 26 de enero de 2019 viajaría al país magrebí, Cerdán aún sin cargo en el Gobierno. Pero casi un mes antes de partir a África, el 28 de diciembre de 2018, el ex secretario de Organización envía a Koldo varios mensaje poniendo a su disposición "contactos telefónicos de los ministros del Gobierno de Marruecos".

Se trata de dos ministros marroquíes, Albdelkader Amara, de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua; y Aziz Rebbah, de Energía, Minas y Medio Ambiente. Un día después, Ábalos pregunta a su exasesor si el viaje de los próximos días a Kenitra para un proyecto de puerto industria "era el proyecto de Acciona", a lo que este respondió que sí. Estas conversaciones han hecho que los agentes sospechen de que los viajes al extranjero fuesen influyentes para las obras de Acciona.

El "enlace" y el 2%

Como un "enlace" entre la empresa Acciona y el Gobierno es como sitúa la UCO a Cerdán, que se llevaba un pequeño porcentaje de las obras, presuntamente, amañadas. "Obtenía el 2% neto del importe de la adjudicación", explican en el informe. donde exponen cinco licitaciones a Acciona Construcción, además de otras dos de ADIF AV en Murcia, y tres de la Dirección General de Tráfico (DGT): Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.

Además, sus familiares también se habrían beneficiado de la trama, como el pago del alquiler por parte de Servinabar, empresa de la que Cerdán poseía un 45%, de un piso en Madrid por un valor de 44.000 euros, añadiendo los casi 8.000 euros por amueblarlo.

La Paqui y el Corte Inglés

Uno de ellos habrían utilizado una tarjeta de crédito propiedad de Servinabar. "A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Ingles", escribía el 9 de septiembre de 2021 Antxón Alonso, dueño de Servinabar a su mujer. Viajes a Ibiza, comidas en restaurantes, vacaciones en Tenerife, que Alonso se quejaba que nada más que hacían "gastar y gastar".

Un total de cinco transferencia ha localizado la Guardia Civil de Norán, una cooperativa donde la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz estuvo contratada entre marzo y julio de 2018. Durante ese periodo, la UCO atribuye los 9.500 euros que recibió a fondos de Servinabar.

PNV

Moción de censura a Mariano Rajoy y, en junio de 2018, Pedro Sánchez se convierte en el séptimo presidente del Gobierno de España tras ser investigo como jefe del Ejecutivo. Para conseguir la mayoría absoluta de la cámara, el socialista necesitaba los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco.

Sin embargo, los vascos no iban a dar sus votos sin recibir nada a cambio, y reclamaban el nombramientos de tres puestos claves en el Gobierno. Cerdán pidió al PNV los "nombres" para los puestos requeridos.

En el informe la UCO refleja el texto titulado "Peticiones Nombramientos PNV", entre ellas figuraban mantener a Javier Chacón en la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, además de un puesto importante en ADIF y otro en INI o SEPI.

"Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes, vienen del PNV por la tarde para decirme y explicarme", un documento que Cerdán envía desde la cuenta corporativa del PSOE a José Guillermo Berlanga el 7 de unio de 2018, cuyo destinatario final era el entonces nombrado ministro de Fomento , José Luís Ábalos: "Buenas tardes Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luís".

