Pedro Sánchez retoma la precampaña electoral tras el accidente de Urda y unas horas después de las detenciones del caso Koldo

El preisdente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retoma este viernes la precampaña electoral en un momento en el que la actualidad no le da tregua. No es solo que hayan pasado nueve días del trágico accidente ferroviario de Urda en el que murieron 69 personas, sino que este mismo jueves se conocían nuevas detenciones en el marco del caso Koldo, entre ellas la del chófer del propio Sánchez durante las primarias de 2017.

La última vez que se pudo ver a Sánchez en un mítin fue en Gijón, dos días antes del accidente de Urda, los que tenía previstos después se cancelaron. El de este viernes se celebra en Valencia y descubriremos con qué tono retoma el presidente los mítines de cara a las elecciones generales del 29N. Aunque la tragedia podría cambiar el tono de los mítines, desde el partido aseguran que "la fuerza sigue siendo misma".

Sánchez estaba volcado en el camino a las urnas

Antes de que ocurriera el fatal siniestro en Toledo, Pedro Sánchez ya estaba totalmente volcado en el camino a las urnas desde principios de octubre con una agenda intensa de actos con militantes e intervenciones en difernetes medios de comunicación y formatos menos habituales. Los socialistas tenían planteada una campaña en positivo, con un tono prácticamente festivo en contraposición a la "oscuridad" y el "miedo" que consideran que refleja la alianza de PP y Vox, que ahora deben recalcular.

De "La Fuerza del Amor" al "no todos somos iguales"

La cosa no acaba ahí, pues Sánchez incluso apareció por sorpresa en uno de los mítines junto a su mujer, Begoña Gómez, a la espera de juicio por presuntos delitos de corrupción, defendió su inocencia, le dijo que la quería y ambos se besaron en el escenario. Tras este épico momento, lanzaron la campaña "La Fuerza del Amor".

El siguiente paso llegó con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, que sirivió al PSOE para recalcular su estrategia electoral. Utilizaron la renuncia de Puente como ejemplo de responsabilidad política y convertir una de sus últimas declaraciones en un nuevo mensaje de campaña: "No todos somos iguales".

Es una frase que el propio Puente utilizó segundos antes de anunciar su salida del Gobierno. "No es cierto que todos los políticos seamos iguales", aseguró durante su intervención. Un mensaje que comenzó a difundirse en redes sociales y que después recuperaron dirigentes socialistas como Patxi López y Óscar López.

Nuevas detenciones del caso Koldo

Desde primera hora de la mañana de este jueves, la UCO llevó a cabo una operación relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. Un operativo registró la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. Al mismo tiempo que sucedía ese registro en el domicilio, operativos de la Guardia Civil se personaron en la sede de la empresa pública Adif para que diera información sobre presuntos "amaños".

En esta operación, los agentes detuvieron a seis personas, entre ellas a Cristian Corvillo, chófer de Sánchez durante las primarias de 2017, y a Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos. Los seis han quedado en libertad y esos arrestos se habrían producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, en el marco de esta nueva pieza, declarada secreta y, que como indican fuentes jurídicas, se trata de un despiece de la rama de la investigación que aborda presuntas "mordidas" en contratos de obra pública.