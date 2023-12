¿Estamos todos malos? Aumenta la incidencia de virus respiratorios

¿Es una percepción o hay datos objetivos?, ¿Por qué de repente parece que todos estamos un poco enfermos?, ¿Ha pasado las últimas fiestas con malestar, dolor de garganta, tos… o con algún familiar aislado porque de nuevo ha contraído el COVID? Sí, los virus respiratorios están en su esplendor y la incidencia ha aumentado un 37% en la última semana según los datos del Instituto Carlos III. En el caso de Coronavirus y VRS (Bronquiolitis) el aumento es de apenas un punto en la última semana, pero la positividad de Gripe ha aumentado del 13 al 20%. Por lo tanto, sí. Hay mucha gente enferma.

"Tengo catarro, dolor de garganta, fiebre... y en el trabajo hay mucha gente igual"

Lo comprobamos en los alrededores de un Centro de salud. Es muy fácil ver de nuevo a ciudadanos con su mascarilla. Y todos con los mismos síntomas: “catarro, dolor de garganta, fiebre… en el trabajo hay mucha gente igual”, nos dicen. Otro nos confirma que ha anulado su cita con el peluquero: “me ha dicho que está todo el mundo así”.

Precisamente en uno de estos negocios vemos la puerta abierta de par en par a pesar de los 4 grados en la calle. Su responsable asegura que a pesar de que los clientes se quejan porque se van a poner malos “yo cada 20 minutos abro la puerta y sigo teniendo gel hidroalcohólico. Mira la pupita que me ha salido encima del labio. Me he hecho cuatro veces la prueba del Covid por seguridad de las clientas pero da negativo”. Una de ellas, sentada en la butaca nos asegura que en su familia ha habido dos casos de Coronavirus en el último mes.

"Vendemos el doble de antigripales y volvemos a despachar test Covid"

Margarita, tras el mostrador de la farmacia, nos cuenta que la venta de antigripales sin receta se ha duplicado “desde el puente de diciembre. A los 3 días empezamos a notarlo mucho. También estamos vendiendo test Covid, algo que ya teníamos olvidado. Esta mañana hemos despachado cuatro”.

El virólogo José Antonio López sostiene que el repunte está siendo mayor que otros años. “Hemos bajado la guardia, nos hemos olvidado de la responsabilidad personal. Escuchamos cosas como que toda la vida hemos ido a trabajar con un trancazo y la gente no se protege”. Para el doctor Jesús Sánchez Martos estamos ante “virus sociables” que tienen que ver con las aglomeraciones propias de estas fechas: “no es más grave, no escapa de las vacunas… pero es muy contagioso”. Cuídense, y cuiden a los demás.