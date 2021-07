Espejo Público se suma al reto viral del pepinillo y el chocolate: "Esto es asqueroso"

La presentadora de Espejo Público de Verano, Lorena García, lo tiene claro: No probaría esta curiosa mezcla. Un famoso youtuber ha compartido en su perfil una nueva creación gastronómica que, según él, está buenísima. Se trata de una especia de bocadillo en el que en vez de colocar pan y pan se corta un pepinillo a la mitad y en el medio se introduce una barrita de chocolate.

La mezcla puede parecer poco recomendable por el contraste de sabores pero hay opiniones para todos los gustos. Jota Abril, colaborador del programa, advertía que no iba a probar este sucedáneo de bocata. No le gusta el pepinillo y no quería experimentar con los sabores.

El que no ha dudado en probarlo ha sido el colaborador Óscar Castellanos. Muy decidido le ha pegado el primer tiento a esta receta señalando que el chocolate le gana sabor al pepinillo pero que tras comérselo todo ha podido comprobar que se queda un sabor en la boca que es de algo distinto, sin saber especificar el qué.

Nando Escribano, también colaborador del magazín, ha sido otro de los voluntarios que le ha hincado el diente al bocata de pepino y chocolate: "¿No está mal, eh?", concluía.

Finalmente, Jota Abril se veía presionado y probaba la creación. Al contrario que sus compañeros el periodista no compartía la emoción por este plato y no lo recomendaba.

