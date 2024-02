Espejo Público localiza a la médium Anne Germain tras la emisión del reportaje de investigación

De querer hacer una entrevista en directo a desaparecer de la nada. Es lo que ha hecho Anne Germain, semanas después de emitirse la investigación 'Más allá de Anne Germain'. En ella, famosos como Soraya Arnelas hablan de sus malas experiencias con la médium. La acusan de "fraude".

"Es una estafa emocional", cuenta la hija de Bárbara Rey. "Me he sentido estafado, la he mirado a los ojos y he pensado: qué jeta tiene esta señora", asevera también Santiago Segura.

Acto inmediato, no vuelve a dar señales. Desaparece, evitando así la entrevista que prometía a nuestro compañero Diego Revuelta. Aun así, nos desplazamos hasta su próximo evento en Almería y lejos de haber perdido público, agota entradas y supera los 400 asistentes. Cada uno de ellos paga 35€.

Éxito de convocatoria

Entre los asistentes, defienden a la médium y atacan a los que se atrevieron a hablar: "Si no te dicen lo que quieren escuchar, ya es que es una falsa, no es así...". "Esta mujer tiene un don especial de nacimiento", apoya una de las mujeres que ya ha repetido en varias ocasiones con Anne Germain.

La primera imagen de Anne Germain

Ahora captamos su primera imagen mientras cena en el hotel, junto a su asistente personal. Se puede apreciar cómo se da cuenta de que el equipo de 'Más Espejo' está presente y habla con uno de los responsables del restaurante. Aun así, todavía no hay respuesta a la propuesta de entrevista que le hizo a Revuelta.