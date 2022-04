El error que señala Nacho Abad en el caso de Esther López que puede haber ayudado al sospechoso de su muerte

Después de declarar tras una hora y negar las contradicciones y los indicios que lo ponen en el punto de mira Óscar, el último amigo que vio con vida a Esther López, ha quedado en libertad. Sostuvo que la madrugada del 13 de enero dejó a Esther con vida en un cruce de Traspinedo (Valladolid). Se fue a casa, se fumó un cigarro y se acostó. Negó haber manipulado la llave de su coche y repitió en numerosas ocasiones la frase "no me lo explico" ante las preguntas de la jueza.

Finalmente la magistrada ha decidido rechazar las medidas cautelares solicitadas por la acusación particular.

Estas son algunas partes de la declaración del sospechoso:

- ¿Cuándo vio a Esther por última vez y cómo explica los posicionamientos de los móviles?

- No me lo explico. Ella tenía un amigo que vive muy cerca de mí. Dos parcelas más allá.

- ¿Por qué hay una hendidura interna en la parte delantera del vehículo y por qué lo lavó al día siguiente?

No tengo explicación, nunca me he chocado. Jamás lavé el coche, no me explico cómo mi vehículo puede estar grabado. Se lo entregué a la Guardia Civil para que lo registraran e hiciesen la inspección y hasta días después no lo lavé.

- ¿Por qué puso su teléfono en modo avión?

- No me lo explico, no sé ponerlo.

- ¿Por qué ocultó sus viajes a Traspinedo y a Valladolid?

- No me lo explico. Yo estaba en casa.

- ¿Por qué llamó al teléfono de Esther la madrugada del 13 de enero?

- No recuerdo haber llamado a Esther. Tampoco borré la centralita del coche. La Guardia Civil no dice la verdad.

Cuenta Nacho Abad que el investigado declara muy tranquilo, relajado y seguro de sí mismo. "Es sorprendente que tenga esa capacidad de no dudar ni titubear ni una sola vez". Todo lo acredita pero siembra la duda en 2 sentidos. Dice que él vive en la parcela 1 y 2 y el que vive en la parcela 4 es otro amigo de Esther. Además, dice en sala que nadie ha explicado que Esther tenía un novio y era la otra persona que viaja con ellos en el coche.

"En mi opinión fue un error que la jueza levantara el secreto de sumario antes de interrogarle porque se ha podido preparar la declaración", sostiene Nacho Abad.

