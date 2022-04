Los investigadores hallan ADN de Esther López en el maletero del coche del amigo que estuvo con ella por última vez

La hipótesis más probable de la muerte de Esther López es que fue atropellada en Traspinedo (Valladolid). Después de un exhaustivo examen de los investigadores la causa de la muerte se centra en que un coche la embistió provocándole el shock hipovolémico que acabó por causarle la muerte. Por el momento no se ha encontrado ni al vehículo ni al conductor implicados en el suceso.

La Guardia Civil se ha incautado el coche de la última persona que estuvo con Esther la noche del 12 de enero. Esther salió a un bar del centro del pueblo de Traspinedo (Valladolid) para ver un partido de fútbol. De allí partió con unos amigos y, según la versión de sus acompañantes, abandonó el coche de uno de ellos en torno a las 3,00 horas a las afueras del pueblo.

En un primer momento los investigadores ya analizaron el vehículo de su amigo. Se trata de un Volkswagen T- Rock que ahora están sometiendo a un segundo examen. La Guardia Civil ha pedido permiso al juzgado para llevarse el coche y analizarlo. Señala el periodista Nacho Abad que en el análisis no se ha hallado sangre de Esther López dentro del vehículo. Lo que buscan los investigadores son golpes en el exterior que sean compatibles con un atropello.

Está previsto que para llevar a cabo el análisis extraigan el morro delantero donde está la matrícula para ver si en su interior pudiera haber alguna muestra de ADN. En la centralita del vehículo se buscarán datos se puedan reflejar un frenazo brusco, un golpe o algún tipo de fallo. Además analizarán el navegador para ver si tiene registrados los movimientos de aquella noche.

Confirma Nacho Abad que sí han aparecido restos de ADN de Esther López en el maletero de este vehículo. Estos restos no se han localizado en la base si no en una parte que estaría justificada, por lo que el propietario del vehículo y amigo de Esther no ha sido detenido.

Con este nuevo análisis los investigadores determinarán si este coche estuvo implicado en la muerte de Esther o si por el contrario no ha participado en el atropello. "El ADN que se ha encontrado no es ni saliva, ni células epiteliales ni sangre. Hay tan poca cantidad que es imposible determinar cuál es su origen", afirma Abad.

