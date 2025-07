Los vecinos de Hospitalet, hartos del mercadillo clandestino a plena luz del día: "Inseguridad, drogas, robos, mi barrio…"

Las imágenes son claras: decenas de personas se aglomeran en un mismo punto donde, según los residentes, no solo se venden objetos robados, sino también drogas. “Llegan con la mercancía a plena luz del día”, aseguran en Espejo Público.

“Cogen cosas de la basura, te venden, te traen, te trapichean”, afirma una vecina. Otra relata una experiencia personal: “Me robaron la bola del remolque del coche, unas gafas graduadas… . Desgraciadamente lo encontramos allí”.

Las imágenes muestran trapicheos y movimientos sospechosos relacionados con drogas. Los residentes denuncian un ambiente insostenible: “Claro que hay trapicheo, se ponen ahí a escarbar y lo ponen todo hecho un asco”.

"La policía les persigue a cámara lenta"

El mercadillo ha tomado tal magnitud que incluso las tareas cotidianas se han vuelto imposibles para algunos: “Me encuentro con el mercadillo ilegal e incluso para tirar mi basura tengo que pedir permiso. Tengo que decir a la gente que por favor me deje tirar la basura, y no me dejan. Si les piso la manta me dicen que dónde voy yo pisándoles sus cosas. Si te ven con el móvil en la mano, se piensan que estás grabando y van a por ti”, denuncia un vecino afectado.

"Cuando tiro calzado, lo rompo para que no lo vendan"

Lejos de ser un problema reciente, los residentes afirman que esta situación lleva años repitiéndose sin solución a la vista. “Hace ya muchos años, por lo menos dos. Es de lunes a domingo, todos los días super temprano. La policía va detrás de ellos pero no hace nada. Cogen cosas de basura y las ponen a la venta. Cuando tiro calzado, lo rompo para que no lo vendan. Es por sanidad, han vuelto muchas enfermedades”, explica otra vecina.

El impacto va más allá de la inseguridad en la vía pública. Comercios de la zona también sufren las consecuencias: “Se ponen en zonas y los de los comercios no podemos pasar". Denuncian que ha habido una "ola de hurtos en los comercios". Nos afecta porque hay degradación del barrio en el cual la gente ya no quiere venir a comprar aquí. Han bajado las ventas.”

El sentimiento general es de impotencia y frustración: "Inseguridad, drogas, robos, mi barrio… me da mucha pena lo que está pasando. Es una vergüenza. Tenemos una fama que se está ganando a pulso. Es muy injusto".

A pesar de la presencia policial, los vecinos aseguran que la actuación es insuficiente. "La policía les persigue a cámara lenta. Se cachondean de ellos y les plantan cara. Saben que no pueden hacerles nada".

El barrio pide a gritos soluciones ante una situación que, según ellos, ha convertido a Pubilla Cases en una zona tomada por la ilegalidad y la impunidad.

