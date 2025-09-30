Antena 3 LogoAntena3
Dos vecinas de Ourense, a escobazos en plena calle: "Vino como una loca al verme dar de comer a las palomas"

El casco histórico de Ourense ha sido el escenario de una pelea surrealista: dos mujeres cargadas con una escoba y un spray pimienta, insultándose y amenazándose a ojos de todos.

Pelea a escobazos en Ourense

Sara Sanz Navarro
El vídeo de dos mujeres peleándose a base de escobazos en el centro de Ourense ha revolucionado las redes. Ambas se amenazan e insultan a plena luz del día, escoba e insecticida en mano.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Laurinda, una de las protagonistas de la insólita pelea. Según nos cuenta, todo se debe... a unas palomas.

"Estaba comiéndome un cruasán y al caerse las migas, vi a dos o tres palomas comiendo", nos cuenta, "vino como una loca insultándome". Esta asegura que se defendió con un spray pimienta porque había sufrido una agresión sexual hacía semanas.

La pelea tiene ya más de 100.000 visualizaciones en redes, un momento que, aunque no fue agradable para Laurinda en el momento, ha quedado como una anécdota. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

