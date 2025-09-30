Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 30 de septiembre

“¿Hubo polémica?”: la pregunta de Dafne Fernández que descoloca a Roberto Leal en La Pista

La actriz ha cantado ‘Ilarié’ y ha hecho suyo el show de Xuxa al llevarse a la primera el duelo contra Txabi Franquesa… con un bonito detalle final.

Alberto Mendo
Publicado:

Dafne Fernández ha dado la sorpresa y se ha llevado el tercer y último duelo contra Txabi Franquesa en La Pista. A pesar de que el cómico partía como favorito, la actriz ha firmado un pleno de cinco segundos para terminar su visita a Pasapalabra como la empezó, brillando como ya hizo con el ¿Dónde Están?.

Dafne Fernández, en Pasapalabra

La canción que les ha tocado ha traslado a muchos a su infancia, allá por el año 1988. “No hay una versión posterior porque esto es inimitable”, ha apostillado Roberto Leal. Después, los invitados han descubierto el motivo: era ‘Ilarié’, de Xuxa, y Dafne la ha reconocido a la primera. Sin embargo, Txabi la ha hecho dudar y la actriz ha acabado preguntando: “¿Hubo polémica?”.

Esta curiosidad ha dejado a Roberto desconcertado cuando ya la estaba concediendo los cinco segundos. “Ahora me has dejado con la intriga”, ha reconocido el presentador después. No obstante, Dafne ha puesto el broche con un generoso gesto con Txabi. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

