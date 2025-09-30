Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 30 de septiembre

Manu, concentración máxima para remontar en El Rosco: ¿aprovechará el fallo de Rosa?

El último turno del concursante madrileño ha decidido quién es el ganador del duelo, después de que Rosa se plantara con 22 aciertos y un fallo.

Alberto Mendo
Publicado:

En un duelo tan competido e igualado como el que han protagonizado Manu y Rosa en El Rosco de este programa de Pasapalabra, un detalle puede servir para desequilibrar la balanza hacia uno u otro atril. Ha sido el broche al último programa que ha contado con Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat como invitados, despedidos por el concursante madrileño con su tradicional poema.

El genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

En realidad, han sido dos los detalles desequilibrantes de este cara a cara y ambos por parte de Rosa. La gallega, con 21 aciertos, ha arriesgado al creer que era un nivel que su rival superaría. Sin embargo, ha elegido mal la letra con la que jugar porque ha fallado. En cambio, en su último turno, ha logrado un acierto in extremis.

De esta forma, Manu se ha quedado a solas con Roberto Leal y la misión de remontar. Con dos aciertos le era suficiente para mantener el color naranja, dado que el empate le valía para ganar. ¡No te pierdas este Rosco de alto voltaje!

