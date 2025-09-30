La despedida de Rosa que emociona a los invitados de Pasapalabra: “Me voy con el corazón lleno”

El cuarteto de invitados formado por Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat ha sido muy especial para Rosa. La concursante ha explicado el motivo al despedirse de ellos, antes de empezar a jugar El Rosco: “Es la primera vez que repito con los cuatro”. Ha sido una intervención muy emotiva, que ha complementado el poema ingenioso y con un punto de humor que siempre protagoniza Manu.

Rosa ha reconocido incluso estar “un poquito triste” al tener que decir adiós a estos invitados. “Quería daros las gracias por cómo sois como jugadores, como invitados y, sobre todo, como personas”, ha dicho la gallega.

Visiblemente conmovida por lo que ha significado su compañía, Rosa ha asegurado: “Me voy con el corazón lleno, con el alma contenta”. Además, se ha mostrado optimista con el que destino vuelva a juntarles, ya sea dentro del programa o fuera. ¡Dale al play!