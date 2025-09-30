La “tortilla Franquesa”, el genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

De forma premeditada o no, Manu ha regalado a Txabi Franquesa una gran idea para un futuro show. “Eso es otro espectáculo para ti”, ha comentado Roberto Leal sobre el guiño que el concursante ha dedicado al cómico. El presentador se ha rendido a la ocurrencia de inventar la “tortilla Franquesa”. ¡Brillante!

Ha sido sólo un detalle de uno de los poemas más ingeniosos de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra. Como ya es marca del madrileño, ha sorprendido y conquistado a Txabi, Dafne Fernández, Iván Sánchez y Candela Serrat jugando con sus nombres y apellidos.

Cada vez más hábil con sus versos, Manu ha encontrado la forma de despertar una sonrisa justo antes de empezar a disputar El Rosco. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!