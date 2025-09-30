Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Aliviar los picores: Boticaria García advierte de los peligros de rascarse y cómo evitarlo

"Cuanto más me rasco, más me pica", una frase que todos hemos pensado alguna vez y Boticaria García se encarga de explicarnos el motivo. Rascar alivia, pero también puede ser el inicio de un círculo vicioso que conviene cortar a tiempo.

Boticaria

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El picor es una de las cosas que más cuesta ignorar. Según explica Boticaria García, puede tener muchas causas: desde alergias o picaduras hasta la sequedad de la piel o cambios de temperatura. En muchos casos, la histamina, una sustancia que liberan ciertas células, es la responsable de activar las fibras nerviosas que avisan al cerebro.

Cuando nos rascamos, interrumpimos esa señal con otra más rápida, la del dolor o placer leve del rascado. El cerebro prioriza esta nueva sensación y actúa como si apagase el picor por un momento. El problema viene cuando nos pasamos: la piel se irrita, se libera más histamina y el ciclo empieza de nuevo.

Rascarse resulta placentero porque activa los centros de recompensa del cerebro, pero ese alivio es solo temporal. Cuanto más rascamos, más empeora el picor. Por eso, Boticaria recomienda cortar el ciclo desde el principio con hidratación, productos calmantes, antihistamínicos o frío local.

También conviene evitar factores que agraven la situación: tejidos ásperos, jabones agresivos o duchas demasiado calientes. Y si el picor no cede o se repite con frecuencia, es importante consultar con un especialista.¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Boticaria

Aliviar los picores: Boticaria García advierte de los peligros de rascarse y cómo evitarlo

Estafa

El informe de un detective con el que Carlos descubrió que su mujer llevaba una doble vida: "Nunca sospechamos de ella"

María del Monte

La polémica entre María Pombo y Fernando Tejero hace estallar a María del Monte: "Que se haga mirar las perlitas que va soltando"

Cae en una fosa
Nos lo cuenta

Cae en una fosa de un cementerio y termina a dos metros bajo tierra: "Se ha roto varias costillas y vértebras"

Celíaco
Debate

Ser celíaco cuesta 1.000 euros más al año: "Fuimos a Italia a comprar productos sin gluten porque allí son más baratos"

Ibiza
Temporal

Los hijos de Ada, atrapados en el colegio por las lluvias en Ibiza: "Nos han prohibido ir a buscarlos"

Ibiza y Formentera están en alerta roja por lluvias torrenciales. Algunas calles están completamente anegadas y muchos se han quedado atrapados por la riada, como los hijos de Ada, que han acudido al colegio ya que nadie les había avisado de no hacerlo.

Los talents de la segunda gala de La Voz comparten los mensajes de ánimo que recibieron antes de su Audición
Contenido exclusivo

Los talents de la segunda gala de La Voz comparten los mensajes de ánimo que recibieron antes de su Audición

Antes de salir a cantar, los talents quisieron compartir con nosotros los últimos mensajes que recibieron de sus familias y amigos, en los que la ilusión y los nervios estaban muy presentes.

Jan, padre y okupa

Jan, 21 años, tres hijos, y "técnicamente" okupa: "El alcalde me corta el agua y amenazan con quitarme a los niños"

Josema Yuste

Josema Yuste se explaya en Espejo Público: "En el cine no me llaman por lo que pienso"

Silvia Jato

Silvia Jato, la Miss que se convirtió en la primera presentadora de Pasapalabra , esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad