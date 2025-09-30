Antena 3 LogoAntena3
La peluquería de Nieves en Ibiza, completamente inundada: "Es una piscina y, cada vez que pasa un coche, se vuelve a meter"

El temporal y las lluvias se trasladan a las Islas Baleares e Ibiza se inunda por completo. La alerta por lluvias llegó cuando la situación ya era crítica y el negocio de Nieves ha sufrido las consecuencias.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ayer, Valencia se volvía a inundar de miedo. Un año después de la terrible DANA que se llevó 227 vidas, los valencianos extremaban las precauciones ante la alerta extrema por lluvias torrenciales.

Mientras en Valencia remiten las lluvias, el temporal se traslada a las Islas Baleares. En Ibiza, las lluvias han convertido las calles en ríos y los vecinos advierten que el aviso de las autoridades llegó tarde, dejando a niños incomunicados en colegios y anegando varias zonas.

Nieves tiene una peluquería en Ibiza y lleva varias horas tratando de achicar agua. "Se ha convertido en una piscina, achicamos agua y, cada vez que pasa un coche, se nos vuelve a meter", nos cuenta.

Los sumideros de las calles no tragan las grandes cantidades de agua que están cayendo, al igual que ocurrió en Valencia, dejando calles imposibles de transitar. ¿Cesará pronto el temporal?

