El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

“Nosotros, sin vosotros, ¿qué haríamos aquí?”, se ha preguntado Roberto Leal. El presentador no se refería a los concursantes, ni a los invitados, sino al público de Pasapalabra, tanto el del plató como el de casa. “Nos dais la vida”, ha asegurado. Ha sido un mensaje desencadenado por un regreso: el de “la legendaria Carmen”, como él mismo ha dicho, una de las espectadoras más queridas del concurso.

Todos han querido bailar con ella. Eduardo Casanova ha sido el primero tras acertar a la primera ‘Maníaca’, de Abraham Mateo, y ha dado pie a que Moisés le emulara. “Pago por ver el baile que puede hacer con Carmen”, ha asegurado el cineasta. No le ha hecho falta poner cantidad porque el propio concursante se ha animado a compartir su pleno con la espectadora al ritmo de ‘Looking for paradise’.

Y no hay dos, sin tres. Verónica Blume también ha sacado su canción con el primer fragmento y también ha querido tener como pareja a Carmen para bailar ‘I follow rivers’. Un abrazo entre las dos ha puesto el broche a este momentazo. “Es muy terapéutica la Carmen”, ha asegurado la modelo. En definitiva, todos han caído rendidos ante este regreso que simboliza la importancia del público en Pasapalabra. ¡No te lo pierdas en el vídeo!