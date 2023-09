La enseñanza que extrae Susanna Griso de la muerte de María Teresa Campos

Son muchas las voces que aseguran que para María Teresa Campos, fallecida este martes a los 82 años en Madrid, dejar de trabajar supuso un golpe muy fuerte. Muchos de sus amigos, como José Manuel Parada o Cuca García de Vinuesa, cuentan que la ruptura sentimental con 'Bigote Arrocet', después de 6 años conviviendo juntos, y el hecho de que ninguna televisión le diera trabajo marcaron el inicio de su deterioro de salud.

Cuenta la presentadora de Espejo Público Susanna Griso que en un primer momento se resistía a pensar que alguien se pueda dejar morir por eso pero las hijas de María Teresa Campos, Terelu y Carmen, así lo aseguraron a Susanna Griso. "Las hijas me lo confirmaron y me dijeron que después de eso ya no hubo retorno posible", relata.

"No te puedes atar tanto a tu profesión por mucho que te apasione"

Esta circunstancia ha hecho reflexionar a la presentadora tal y como ella misma ha reconocido: "¿Qué enseñanza extraigo yo de esto? Que no te puedes atar tanto a tu profesión por mucho que te apasione, que tienes que tener otros intereses, otras aficiones, más asideros...", afirmaba.

"Su ruptura con 'Bigote Arrocet', un varapalo difícil de superar"

Los amigos de María Teresa Campos aseguran que en sus inicios, la relación entre el humorista Edmundo Arrocet, conocido como 'Bigote Arrocet', y María Teresa Campos dio mucha vida a la periodista. La presentadora estaba ilusionada y puso mucho entusiasmo en esta unión. Sin embargo, 6 años después la relación termino, según muchos mediante un mensaje de WhatsApp de Arrocet.

Sin embargo, él mismo decía en Espejo Público que la despedida no fue un WhatsApp, sino que hubo una conversación. Visiblemente afectado por la muerte de María Teresa reconocía no saber nada de su estado de salud en los últimos tiempos y que había sido su representante quien le había dado la triste noticia.