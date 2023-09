Edmundo Arrocet, tras la muerte de su expareja María Teresa Campos: "Sus hijas no se portaban bien con ella en esa época"

A Edmundo Arrocet la muerte de María Teresa Campos, que ha fallecido acompañada de sus seres queridos en Madrid a los 82 años, le ha sorprendido en América. Arrocet y la presentadora compartieron una relación sentimental durante 6 años en los que vivieron juntos.

Visiblemente afectado Edmundo reconoce que no esperaba que esto pudiera pasar. "Me llamó mi representante para comentarme que Teresita ya no está con nosotros", contaba.

"Me dolió en el alma que se dijera que yo dejé a María Teresa Campos por un WhatsApp"

Lleva 6 meses fuera de España y desconocía el delicado estado de salud de María Teresa Campos. Cuenta el artista que actualmente se encuentra en el campo, alejado de la ciudad y ni siquiera cuenta con televisión. Recuerda que la última vez que hablaron fue cuando se despidió de ella y terminaron la relacion.

"La gente dijo que fue por un WhatsApp y esa es una mentira que te duele el alma", asegura. Destaca que había mucha comunicación entre ellos y la despedida del WhatsApp "es un invento chino".

"Tengo sentimientos encontrados hacia las hijas de María Teresa Campos"

Reconoce que tiene sentimientos encontrados hacia las hijas de María Teresa Campos pero tiene pensado escribirles para darles el pésame por la muerte de su madre. "No se han portado bien conmigo ni se portaban bien con la mamá en su época", cuenta.

Afirma que guarda un recuerdo cariñoso de la relación que tuvo con María Teresa y para él todo lo demás "fue algo extraño por motivos económicos y todo eso".