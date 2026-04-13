Día Internacional del Beso: qué ocurre en tu cuerpo cuando besas y por qué es tan importante

Pocos saben que hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso. Y no se nos ocurre mejor excusa para celebrarlo. Porque besar no es solo un gesto de cariño: es casi una revolución en miniatura dentro de nuestro cuerpo. Un beso pone en marcha hasta 34 músculos faciales, activa la circulación sanguínea y libera hormonas del placer como la oxitocina. Todo ventajas.

Pero su impacto va mucho más allá de lo físico. La psicóloga Montse Cazcarra explica que "un beso nos hace sentir listos, importantes, escogidos y también afianza nuestro sentido de pertenencia". De hecho, como señala la experta, "en realidad lo vivimos con el cuerpo y no con la cabeza: se activan muchas áreas en nuestro cerebro que tienen que ver con el vínculo y con el circuito de la recompensa". Por eso, casi todos los besos,dados o recibidos, nos afectan, y casi siempre para bien.

Un lenguaje universal con muchas formas

El beso es un idioma global, pero con acentos diferentes según el lugar. En España, lo habitual es dar dos besos para saludar. Sin embargo, en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos o incluso Líbano, lo normal pueden ser tres. En los Países Bajos, por ejemplo, se alternan las mejillas en un curioso orden: izquierda, derecha, izquierda.

También existen besos con carga histórica y cultural. El llamado "beso ruso" o "beso fraternal socialista" era un saludo protocolario entre líderes comunistas, símbolo de unión e igualdad, que se popularizó con la icónica imagen de Brézhnev y Honecker. Por su parte, el "beso árabe" es un gesto de respeto que suele darse en la frente, cargado de cariño y significado.

¿Por qué se celebra hoy?

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril en honor a un beso muy particular: el más largo registrado en la historia. Tuvo lugar en Tailandia durante un concurso de San Valentín en 2013, y desde entonces la fecha se ha convertido en un homenaje a este gesto universal. Más allá de récords, esta jornada sirve para recordar la importancia del beso en las relaciones humanas. Es una de las formas más sencillas, directas y poderosas de expresar afecto.

Padres, madres, hijos, abuelos, parejas o amigos: todos entendemos lo que significa un beso. Y a casi todos nos gusta darlo y recibirlo. Así que, si no eres especialmente besucón o besucona… hoy tienes la excusa perfecta para serlo.

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