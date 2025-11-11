El enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Afra Blanco: "Si va a otorgar protagonismo no se lo dé a Franco y hágalo a Indalecio Prieto"

Afra Blanco ha querido aprovechar el turno de preguntas para lanzarle una cuestión sobre Carlos Mazón a Esperanza Aguirre. Antes de preguntarle le ha pedido que no usara el término 'minusválidos físicos' que había utilizado con anterioridad la del PP para lamentar los efectos de la DANA en algunos colectivos porque "ella que es tan española y constitucionalista debería saber que se ha cambiado en el artículo 49". "Hay que referirse a ellos como personas con discapacidad, ese término es discriminatorio, estigmatizante y es injusto", añadía.

Con respecto a las valoraciones que había hecho Aguirre sobre la política del agua, Afra señala que es una política que es del Estado, y "en ningún caso es de un dictador". "Ha dicho que Franco fue responsable de presas y pantanos. Si va a otorgar protagonismo en vez de otorgárselo a Franco hágalo a Indalecio Prieto".

"A diferencia de usted yo le he dado una calle en Madrid a Indalecio Prieto"

"A diferencia de usted le he dado una calle en Madrid como concejal de cultura porque se arrepintió al final de su vida del golpe del 34 y de su protagonismo de la guerra civil", le espetaba Aguirre. Afra Blanco le reprochaba entonces la manera en la que le se diría a ella la del PP. "Yo puedo entender que no comprenda el concepto del respeto pero le estoy tratando de usted y le agradecería que usted también lo hiciera".

Afra le ha preguntado a Aguirre si cree que Mazón tendría que haber dimitido también como diputado y dejar su aforamiento y también su inmunidad parlamentaria. Responde que "el escaño no es del partido, es el elegido por los ciudadanos y Mazón es el dueño de ese escaño". Señala que en caso ella cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid dimitió y dejó el escaño. "Yo digo mi caso, dejé la primera fila y dejé también el escaño".

