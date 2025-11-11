Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tensión en el plató

El enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Afra Blanco: "Si va a otorgar protagonismo no se lo dé a Franco y hágalo a Indalecio Prieto"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha mantenido un intenso debate con la activista Afra Blanco por las políticas del agua de la época de Franco.

Rifirrafe entre Afra Blanco y Esperanza Aguirre.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Afra Blanco ha querido aprovechar el turno de preguntas para lanzarle una cuestión sobre Carlos Mazón a Esperanza Aguirre. Antes de preguntarle le ha pedido que no usara el término 'minusválidos físicos' que había utilizado con anterioridad la del PP para lamentar los efectos de la DANA en algunos colectivos porque "ella que es tan española y constitucionalista debería saber que se ha cambiado en el artículo 49". "Hay que referirse a ellos como personas con discapacidad, ese término es discriminatorio, estigmatizante y es injusto", añadía.

Con respecto a las valoraciones que había hecho Aguirre sobre la política del agua, Afra señala que es una política que es del Estado, y "en ningún caso es de un dictador". "Ha dicho que Franco fue responsable de presas y pantanos. Si va a otorgar protagonismo en vez de otorgárselo a Franco hágalo a Indalecio Prieto".

"A diferencia de usted yo le he dado una calle en Madrid a Indalecio Prieto"

"A diferencia de usted le he dado una calle en Madrid como concejal de cultura porque se arrepintió al final de su vida del golpe del 34 y de su protagonismo de la guerra civil", le espetaba Aguirre. Afra Blanco le reprochaba entonces la manera en la que le se diría a ella la del PP. "Yo puedo entender que no comprenda el concepto del respeto pero le estoy tratando de usted y le agradecería que usted también lo hiciera".

Afra le ha preguntado a Aguirre si cree que Mazón tendría que haber dimitido también como diputado y dejar su aforamiento y también su inmunidad parlamentaria. Responde que "el escaño no es del partido, es el elegido por los ciudadanos y Mazón es el dueño de ese escaño". Señala que en caso ella cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid dimitió y dejó el escaño. "Yo digo mi caso, dejé la primera fila y dejé también el escaño".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Hablamos con el empresario que contó su odisea para contratar a una personas

La queja de un empresario que no encuentra personal de limpieza: "El 100% ha rechazado venir porque ofrecíamos contrato"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ceviche de champiñones, de Arguiñano: una receta fresca, ligera y muy nutritiva

Ceviche de champiñones, de Arguiñano: una receta fresca, ligera y muy nutritiva

Precio de los huevos y gripe aviar

Un avicultor pone techo a la subida de precio de los huevos: ¿Cuánto llegaremos a pagar por docena?

Hablamos con el empresario que contó su odisea para contratar a una personas

La queja de un empresario que no encuentra personal de limpieza: "El 100% ha rechazado venir porque ofrecíamos contrato"

Esperanza Aguirre y su hermana.
ESPERANZA AGUIRRE

Esperanza Aguirre habla sobre su hermana Rocío, diputada de VOX: ¿discuten en casa?

Carlos Alsina
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina habla de Carlos Mazón con mensaje al fiscal general: "Quiero pensar que no va a borrar sus Whatsapp"

Rifirrafe entre Afra Blanco y Esperanza Aguirre.
Tensión en el plató

El enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Afra Blanco: "Si va a otorgar protagonismo no se lo dé a Franco y hágalo a Indalecio Prieto"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha mantenido un intenso debate con la activista Afra Blanco por las políticas del agua de la época de Franco.

Pastora Soler
Entrevista

Pastora Soler, sobre la crueldad de su exrepresentante: "Demasiado bien he salido de no haber tenido trastornos alimenticios"

Pastora Soler se abre en canal en su nuevo libro, donde relata su dura infancia, su retirada de los escenarios y su experiencia con Luis Sanz, su primer representante. Este impulsó su carrera, pero también le creó muchos complejos e inseguridades.

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre propone a Felipe González como sucesor de Pedro Sánchez para una moción de censura

Cristina Dexeus, sobre Pedro Sánchez y el fiscal general

Cristina Dexeus, crítica con Pedro Sánchez por su 'absolución' al fiscal general: "¿Va a haber una deslegitimación del Tribunal Supremo?"

Publicidad