Carlos Mazón comparece en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes

Carlos Mazón comparece este martes en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. Es su primera comparecencia pública ocho días después de anunciar su dimisión. Lo hace a petición propia.

Precisamente, se acaban de conocer nuevos datos sobre el fatídico día. Ahora sabemos que Mazón fue avisado, que sabía lo que estaba ocurriendo. La consellera Salomé Pradas, según confirma su entorno, llamó a Mazón a las 17:37 horas. Le dice que la gente está en los tejados de Utiel y la UME no puede entrar al pueblo, pero él no se movió de El Ventorro. Pradas volvió a llamar para avisarle de que la presa de Forata corría peligro, que la situación era cada vez más crítica, pero Mazón tampoco reaccionó. Es por lo que la alerta se lanza ya cuando han muerto muchas personas.

Comparece a petición propia

El pasado miércoles, Mazón solicitó a la Mesa de esa comisión de investigación de Les Corts, dos días después de anunciar su dimisión, comparecer en ella para "dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada" y "todo aquello que consideren los grupos".

La Mesa de la comisión de investigación acordó el viernes incluir la comparecencia de Mazón en el orden del día de la reunión que estaba convocada el 11 de noviembre para que comparecieran en ella el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y la delegada del Gobierno, quienes no acudirán al alegar que les fiscalizan las Cortes Generales.

Será a las 16:00 horas cuando el president en funciones comparezca en la comisión de investigación de Les Corts, donde dispondrá de un primer turno de quince minutos para responder a las cuestiones que previamente le formularán los grupos parlamentarios, y de un segundo turno de seis minutos para cerrar su intervención tras una segunda ronda de preguntas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.