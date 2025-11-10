Los detalles del accidente de Cayetano Rivera, su abandono del lugar y supuesto positivo en alcohol: "¡Bebe y encima se va!"

A principios del pasado verano corrió como la pólvora la noticia de la detención de Cayetano Rivera "fuera de sí y violento" en un establecimiento de comida rápida cerca de la estación de Atocha de Madrid, en aparente estado de embriaguez.

En esta ocasión, apenas tres meses después de aquel incidente, Cayetano Rivera demostraría que no pasa por la mejor etapa de su vida. El torero retirado conduciría una furgoneta una madrugada del pasado fin de semana por una zona de Sevilla cuando perdió el control del vehículo, que se introdujo en una rotonda y colisionó fuertemente contra una de las palmeras que había allí. Los restos del vehículo, de la palmera - que se vino abajo -, y desperfectos en la rotonda, dan fe de la violencia del choque.

El exceso de velocidad casi parece confirmado, a juzgar por los imágenes.

Cayetano, ileso, abandonó el lugar del accidente. Más tarde los agentes de la autoridad le localizaron en su domicilio, siendo sometido a una prueba de alcoholemia que habría dado positivo. "Un patrón que se repite", valoraba la periodista y presentadora Susanna Griso.

"No le quitemos importancia (…) ¡Bebe y encima se va del lugar del siniestro!", exclamaba Gema López.

Sin embrago las informaciones de la mañana de este lunes aún eran confusas y contradictorias. Parece que los agentes podrían no haber sometido a Cayetano a ninguna prueba de alcoholemia dado que éste ya se encontraba en su domicilio. Según el subinspector de Policía Carlos Quero, una vez los agentes acuden al domicilio de Cayetano, necesitarían de una orden para acceder y someter a un hipotético conductor del vehículo, hecho pendiente de ser demostrado.

¿Qué le está pasando?

La periodista Gema López afirmaba que Cayetano ha roto relaciones con el que era su círculo de amistades y ha llevado un cambio de vida y compañías que están detrás de la convulsa situación que atraviesa.

"Van dos muy seguidos", expresaba Gema sobre este accidentado episodio que se produjo a la salida del club de golf de Sevilla, y cuya entrada está a pocos metros del lugar del accidente.

El colaborador Cristóbal Soria, que reconocía tener cierta relación de cercanía con Cayetano, confirmaba la versión de Gema: "Ahora se está acercando a gente que... casualmente en los últimos seis u ocho meses le hemos visto un par de altercados".

"El problema es que se le está acercando gente que, a las pruebas me remito, no le están sumando", apostillaba Cristóbal.

Ambos subrayaban lo preocupante de la situación de Cayetano y le invitaban a reflexionar.

