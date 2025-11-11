Antena 3 LogoAntena3
Esperanza Aguirre habla sobre su hermana Rocío, diputada de VOX: ¿discuten en casa?

Rocío Aguirre es hermana de Esperanza y es diputada de VOX. Ambas hermanas comparten en los genes su pasión por la política, pero militan en partidos distintos, una en el PP y otra en VOX.

Esperanza Aguirre y su hermana.

Espejo Público
Publicado:

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha sentado este martes a tomar un café con Susanna Griso en Espejo Público para repasar la actualidad política y hablar también de su familia, donde la política parece estar en los genes. Hace unas semanas, su hermana Rocío Aguirre aparecía en la tribuna del Congreso de los Diputados en su papel de diputada de Vox. Una situación que ha despertado la curiosidad sobre cómo se vive en casa que cada una milite en un partido distinto: una en el PP y la otra en Vox.

"Rocío es mi hermana pequeña y ahijada"

Hemos querido preguntarle a Esperanza Aguirre como se lleva en casa que cada hermana pertenezca a un partido distinto. ¿Hablan de política en las reuniones familiares? ¿Discuten las propuestas de ambos partidos? ¿Tienen vetado el tema en las comidas familiares? Aguirre explica con naturalidad la relación con su hermana: “Es mi hermana, le llevo doce años, además es mi ahijada. Rocío estaba afiliada a Vox, iba la octava en la lista, pero dimitieron tres y se ha quedado de quinta y es diputada por Vox.”

"Hay cosas de VOX que comparto"

Pese a la cercanía familiar, Aguirre reconoce que no siempre comparten punto de vista: “Yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con ella. Por ejemplo, en lo que dijo de que 48 mujeres asesinadas eran pocas, yo le digo que con una ya es suficiente.” Aun así, la expresidenta madrileña asegura que hay cuestiones en las que sí coincide con el partido de Santiago Abascal: “Yo discrepo de Vox en muchas cosas, pero estoy de acuerdo con Vox en las fundamentales: la unidad de España, la defensa de la propiedad, de la libertad y de la vida.”

