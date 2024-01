El enfrentamiento entre Cruz Sánchez de Lara y Chema Crespo: "Nadie me había adjudicado etiquetas sabiendo todo Dios quien soy"

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español y abogada, comentaba este martes en Espejo Público los acuerdos sobre inmigración a los que está llegando el Gobierno con Junts. Asegura que se encuentra "muy preocupada" por estos contactos y cree que "la situación se está yendo de las manos".

"Cuando antes Chema ha dicho que se ha sacado a la palestra la inmigración Junts nos esta enseñando que estamos en manos de quienes no quieren hacer un pacto que son PP y PSOE y que sería como viviríamos los españoles muchísimo mejor. Si el PSOE achaca al PP que negocia con Vox ahora los españoles pueden achacarle al PSOE que negocie con Junts que tiene las mismas exigencias en algunas cuestiones como en política migratoria. Los mediadores pasan a ser una anécdota muy molesta en una situación que se les está yendo de las manos", comentaba.

El periodista y colaborador de Espejo Público Chema Crespo comenzaba a responder a Sánchez de Lara cuando esta le interrumpía para decirle: "Yo creo que no podéis tener el escapulario siempre puesto de todo lo que diga Sánchez porque ahora es imposible".

"La opiniones que doy aquí son las mías, soy un tipo de izquierdas"

Unas palabras que no gustaban nada a Crespo que respondía: "Repite eso, escapulario llevarás tú. No llevo escapulario ni etiqueta, las opiniones que doy aquí son las mías y soy un tipo de izquierdas que he tenido un compromiso con el PSOE toda mi vida, eso lo sabe todo el mundo, pero ni llevo escapularios ni etiquetas mira a ver las tuyas".

"Yo si que no tengo carnet de nada, Chema", respondía Cruz, unas palabras que tenían su contestación nuevamente por parte de Chema Crespo: "Pues procura sacarte el de identidad por lo menos si es que no tienes ningún carnet".

La colaboradora zanjaba el tema diciendo: "Esto es de cuarta Chema, vamos a darle un respecto a la audiencia". Era entonces cuando Chema Crespo se refería a Susanna Griso para decir: "Me sorprende porque mira que llevo años contigo y aquí nadie me había adjudicado a mí etiquetas sabiendo todo Dios quién soy".

Entonces Chema Crespo daba su opinión al respecto y señalaba que "estamos en un proceso de aceleración por parte de quienes tienen más urgencia". "Yo creo que en este caso la gente de Junts está demostrando que está es la ocasión de 'aquí te pillo aquí te mato'. Hubo un resultado electoral que les dio una oportunidad con la que no contaban y están estrujando todo y a un ritmo vertiginoso".