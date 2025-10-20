El pasado que los separó: la historia de amor y rencor entre Mariví y Octavio

Mariví y Octavio vivieron una intensa historia de amor en su juventud que terminó de la peor manera: él la dejó plantada en el altar. Aquel abandono marcó para siempre a la madre de Álvaro, que convirtió su dolor en rencor hacia el empresario.

El destino volvió a unirlos cuando sus hijos comenzaron una relación y ambos compartieron trabajo en la misma empresa. Aunque durante años se atacaron, su encuentro en prisión reveló que aún hay sentimientos. Octavio le pidió perdón y Mariví parece dispuesta a cerrar heridas.