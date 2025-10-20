Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

La promesa que le hizo a Orhan se ha convertido en una pesadilla para Halis. Desesperado, ha comenzado a hacer llamadas desde la mansión, convencido de que su nombre sería suficiente para sacar a su hijo de la cárcel ese mismo día.

Pero por primera vez, su poder no ha servido de nada. Al otro lado del teléfono solo ha encontrado negativas. Mientras tanto, en la cárcel, Orhan vive un auténtico infierno. Sus compañeros de celda, siguiendo órdenes, lo han amenazado, dejándole claro que su apellido no lo salvará y que "el verdadero espectáculo comenzará pronto".

Al ver que todas las puertas se cerraban, Halis ha llegado a su momento de máxima humillación. Ha tenido que tragarse su orgullo y marcar el número de una persona a la que juró no volver a llamar jamás. Casi llorando, ha suplicado ayuda, reconociendo su propia derrota: “Sabes que no te llamaría... pero cuando se trata de nuestros hijos, la vida nos obliga a hacer lo que decimos que nunca haríamos”.

La llamada ha terminado, pero el resultado ha sido el mismo. Halis, el hombre que todo lo podía, ha fracasado. Su promesa se ha roto, y su hijo Orhan pasará la noche en la cárcel, a merced de sus enemigos.