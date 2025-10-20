Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La caída de un titán

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Creía que su poder era infinito, que una sola llamada bastaría para sacar a Orhan de la cárcel. Pero Halis se ha chocado con la realidad: su apellido ya no abre todas las puertas.

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Publicidad

La promesa que le hizo a Orhan se ha convertido en una pesadilla para Halis. Desesperado, ha comenzado a hacer llamadas desde la mansión, convencido de que su nombre sería suficiente para sacar a su hijo de la cárcel ese mismo día.

Pero por primera vez, su poder no ha servido de nada. Al otro lado del teléfono solo ha encontrado negativas. Mientras tanto, en la cárcel, Orhan vive un auténtico infierno. Sus compañeros de celda, siguiendo órdenes, lo han amenazado, dejándole claro que su apellido no lo salvará y que "el verdadero espectáculo comenzará pronto".

Al ver que todas las puertas se cerraban, Halis ha llegado a su momento de máxima humillación. Ha tenido que tragarse su orgullo y marcar el número de una persona a la que juró no volver a llamar jamás. Casi llorando, ha suplicado ayuda, reconociendo su propia derrota: “Sabes que no te llamaría... pero cuando se trata de nuestros hijos, la vida nos obliga a hacer lo que decimos que nunca haríamos”.

La llamada ha terminado, pero el resultado ha sido el mismo. Halis, el hombre que todo lo podía, ha fracasado. Su promesa se ha roto, y su hijo Orhan pasará la noche en la cárcel, a merced de sus enemigos.

Ferit

El corazón de Pelin se detiene tras la promesa de un futuro juntos de Ferit, ¿será este su final?

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Ángela Chica y Astrid Janer

“He tenido una vida dura”: risas, piques y complicidad en el ‘Quién es más probable que” de Ástrid Janer y Ángela Chica

Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo

Esta noche, en Renacer: Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo

Ferit
Capítulo 58

El corazón de Pelin se detiene tras la promesa de un futuro juntos de Ferit, ¿será este su final?

Serter
Capítulo 58

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

Seyran y Ferit
Capítulo 58

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

El miedo puede con Ferit, que no se ve capaz de ver a Pelin. Pero Seyran le habla con el corazón y logra que dé el paso más difícil. Pelin lo necesita más que nunca.

Orhan
Capítulo 58

Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Halis siente culpa por haberlo dejado solo y promete que esta vez no fallará. ¿Podrá cumplir su promesa antes de que sea demasiado tarde?

Suna

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

Zerrin

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

Halis

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Publicidad