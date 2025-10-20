Antena 3 LogoAntena3
El robo del siglo

Juan Soto Ivars, sobre los ladrones que han robado el Louvre: "No podemos evitar que nos caigan mejor que los que tiran pintura al cuadro"

El robo del museo del Louvre se ha vivido como un episodio de película. Los colaboradores de Espejo Público Rubén Amón y Juan Soto Ivars analizan este episodio insólito.

El robo del siglo en París.

Espejo Público
El museo del Louvre se ha convertido en el escenario de un robo que parece de película. Cuatro encapuchados aprovechaban las obras que se estaban realizando en el edificio para acceder y robar gran parte de la colección de joyas de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Sobre este robo, señala el periodista Rubén Amón que tiene sensaciones encontradas. Por una parte simpatiza con la operación por lo aséptica y bien organizada que ha sido y matiza que también ha sido por el hecho de que no haya sucedido nada cruento ni grave. Añade que esto golpea la sensibilidad de Macron "allí donde se proclamó presidente hace 8 años", que fue en las inmediaciones del Louvre.

"Eset tipo de acciones deja ver que los lugares son vulnerables"

Añade además Amón que el Louvre es el museo de todos y este tipo de acciones deja ver que son lugares super vulnerables y "trasladan la sugestión a cualquier museo del mundo que se sabe expuesto a las mayores vulnerabilidades". No deja de ser una "colección de objetos robados en sí misma". Recuerda lo que él denomina "el expolio napoleónico que ha tenido como víctimas países como el nuestro". "Te produce cierto estupor haber sido atracados cuando ha sido una máquina de expolio", destacaba.

"Estos del Louvre me caen mejor"

Por su parte, el periodista Juan Soto Ivars asegura que venimos de la semana pasada donde activistas echaron pintura al museo naval de Madrid. "Estos del Louvre nos caen mejor, están haciendo desaparecer joyas de incalculable valor y no podemos evitar que nos caigan mejor que los que le tiran pintura al cuadro para salvar al planeta".

