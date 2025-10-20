Hablamos con él
Dueño del hostal donde pudo 'dormir' el Picasso desaparecido: "Les dije que metieran la furgoneta en la calle y no lo hicieron"
José Gutiérrez es el dueño del hostal donde pasaron la noche los conductores que transportaban el Picasso desaparecido misteriosamente. Hoy, nos cuenta todo lo que vio y que puede dar pistas de qué ocurrió con el cuadro.
Naturaleza muerta con guitarra, un cuadro de Picasso valorado en más de medio millón de euros ha desaparecido sin dejar rastro. Ocurrió durante su traslado de Madrid, donde lo tenía su dueño, a Granada, donde iba a ser expuesto.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Gutiérrez, el dueño del hostal de Deifontes (Granada) donde los conductores de la furgoneta de transporte hicieron noche. Según nos cuenta, el registro se realizó con normalidad y ambas personas cenaron y desayunaron allí antes de irse.
"La furgoneta la dejaron en la calle", asegura, "les dije que la metieran en el garaje, pero no quisieron". Un dato que no ha pasado desapercibido para la investigación.
El cuadro jamás llegó a su destino y se investiga si pudo desaparecer antes de entrar en la furgoneta. ¿Estaba el Picasso en el vehículo de traslado durante la noche en el hostal de Deifontes?
