Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

Este lunes, la exmilitante del PSOE Leire Díez comparece en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado tras su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

Un juzgado de Madrid investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su citación está prevista para las 11:00 horas de este 8 de septiembre.

El PP utilizó su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Es previsible que Leire Díez se acoja a su derecho a no declarar por estar siendo investigada, como ya ha ocurrido con otros comparecientes en su misma situación.

El nombre de Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, saltó a la palestra por primera vez en mayo de 2025 después de que 'El Confidencial' publicara unos audios en los que la exmilitante socialista supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO.

Cuando se conoció esta información, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte del PSOE para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar, entre otras causas, el 'caso Koldo'.

