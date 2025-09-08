Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Koldo

Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

En los audios supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible de la UCO.

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO

Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este lunes, la exmilitante del PSOE Leire Díez comparece en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado tras su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

Un juzgado de Madrid investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su citación está prevista para las 11:00 horas de este 8 de septiembre.

El PP utilizó su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Es previsible que Leire Díez se acoja a su derecho a no declarar por estar siendo investigada, como ya ha ocurrido con otros comparecientes en su misma situación.

El nombre de Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, saltó a la palestra por primera vez en mayo de 2025 después de que 'El Confidencial' publicara unos audios en los que la exmilitante socialista supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO.

Cuando se conoció esta información, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte del PSOE para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar, entre otras causas, el 'caso Koldo'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE, en el ojo del huracán mientras la oposición pide su dimisión

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE queda en el foco y la oposición pide su dimisión

Publicidad

España

Imagen de archivo de Santos Cerdán

Santos Cerdán vuelve a pedir su excarcelación y que agentes de la UCO declaren como testigos

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas a Israel por decreto ley entre las nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza"

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO
Caso Koldo

Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE queda en el foco y la oposición pide su dimisión
PSOE

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE, en el ojo del huracán mientras la oposición pide su dimisión

Personal militar acude a ayudar tras el incendio del 22 de agosto de 2025 en San Vicente de Leira, Ourense, Galicia, España.
Gobierno alemán

Alemania reaviva el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio

La Ministra de Defensa descarta la vuelta de la mili y destaca que España tiene unas fuerzas armadas profesionales perfectamente comprometidas.

José Luis Ábalos
José Luis Ábalos

La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense

Un documento pericial al que ha tenido acceso 'The Objetive' acredita un posible delito de violencia continuada por parte del exministro hacia su exmujer.

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa defiende "una Cataluña con Puigdemont" y el secretario de Junts le acusa de contradecirse

Tellado

Tellado acusa a Sánchez de ser el "cerebro" de una trama y arropa a Mazón por la DANA

A3 Noticias Fin de Semana (07-09-25) El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

Publicidad