Los empresarios, contra la amnistía: "Nos preocupa mucho la pérdida de calidad democrática"

En el comunicado de los empresarios en el que anunciaban la reunión extraordinaria de hoy hablan de "grave preocupación en el mundo empresarial". Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, explica al programa Espejo Público "Nos preocupan muchos de los acuerdos que hemos conocido esta semana. La condonación de la deuda o temas fiscales, condiciones laborales de jornada, de despido. Nos preocupa y mucho la pérdida de calidad democrática que supone una amnistía que contemplaría una desigualdad entre todos los españoles respecto al sometimiento a las leyes. En esta reunión, la patronal de los empresarios ha comunicado que abordará "la situación de España". El máximo representante de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado estabilidad y moderación y afirmó que a los empresarios les gustaría que los dos grandes partidos, PSOE y PP se pongan de acuerdo.

Por un puñado de votos

Miguel Garrido muestra la preocupación del sector: "Hay determinados políticos que han hecho actuaciones muy graves contra la convivencia y según esta ley sus delitos serán olvidados y tenidos por no cometidos simplemente por una necesidad de votos. Es una pérdida de calidad democrática, de seguridad jurídica y sería un mensaje muy negativo para la confianza de los inversores".

Sobre la patronal catalana, Foment del Traball, que se ha manifestado a favor del acuerdo entre el PSOE Y Junts, Garrido asegura: "No me consta una división expresa. Que se reúna el comité ejecutivo antes de tomar un posicionamiento público es algo habitual. Las organizaciones son democráticas y los socios tiene que expresar su opinión. Los temas básicos en cuanto a seguridad jurídica tienen un respaldo muy amplio. El tejido empresarial español está compuesto por distintas empresas, grandes, pequeñas…Muy mayoritariamente estamos muy preocupados porque el alcance y las consecuencias de estos acuerdos pueden ser muy negativos para el conjunto de la sociedad y particularmente para las empresas".

¿Empresas amenazadas?

Según el diario La Vanguardia, Junts propone sancionar y negar ayudas a las empresas con sede diferente a su centro operativo, es decir a las que se fueron y no vuelvan a tener su sede social en Cataluña. "No se puede penalizar por tomar decisiones dentro de su libertad de decidir dónde o cómo llevar a cabo su actividad" asegura Miguel Garrido. "Denota un ataque frontal a la libertad. Las empresas necesitan un entorno adecuado y deben tener confianza, seguridad jurídica, normas que no se estén modificando continuamente. Lo que habría que hacer es justo lo contrario. Si las empresas se fueron es por una falta de seguridad porque había un ambiente de enorme desconfianza. Mediante amenazas no solo no van a volver las que se fueron sino que probablemente se seguirán marchando empresas".