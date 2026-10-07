El Gobierno activa sus nuevas medidas de vivienda: prórrogas, ayudas para comprar y límites al alquiler

El Gobierno pone en marcha un nuevo paquete de vivienda tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros. Las normas recuperan medidas similares a las rechazadas el pasado viernes en el Congreso, aunque ahora deberán pasar por la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes por las elecciones del 29 de noviembre.

Una de las principales novedades es el programa Tu Casa. El ICO dispondrá de 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros a jóvenes y familias que compren su primera vivienda y no dispongan del ahorro necesario para acceder a una hipoteca. Los créditos tendrán un interés del 0%, sin comisiones, y podrán contar con un periodo de carencia de hasta 30 años.

Cambios en los alquileres

Los contratos que finalicen hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse anualmente durante un máximo de dos años si se cumplen las condiciones establecidas. El propietario deberá aceptar la extensión salvo en determinados supuestos, como la necesidad acreditada de recuperar la vivienda para uso propio o de determinados familiares.

También se recupera un límite para las actualizaciones de renta. Hasta finales de 2027, los alquileres que superen el índice estatal de referencia no podrán subir. En el resto de casos, si no existe acuerdo entre las partes, el incremento máximo será del 2%.

Los alquileres de temporada deberán responder a una causa temporal acreditable y, como norma general, tendrán una duración de entre 31 días y 12 meses. Además, la suma del precio de las habitaciones de una vivienda no podrá superar la renta que correspondería al inmueble completo.

Protección frente a desahucios y límites a grandes tenedores

El decreto mantiene hasta finales de 2030 un sistema de protección ante determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La Administración dispondrá de dos meses para ofrecer una alternativa o asumir determinadas cantidades adeudadas al propietario.

Hasta esa misma fecha, los grandes tenedores y determinados fondos tendrán limitada la compra de viviendas por debajo del 70% de su valor, salvo las excepciones recogidas en la norma.

El paquete recupera además una deducción estatal del 10% en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007 euros. Los pequeños propietarios también podrán acceder a reducciones fiscales de hasta el 100% sobre el rendimiento del alquiler dependiendo de las condiciones del contrato.

Los pisos turísticos pasarán a tributar al 10% de IVA y los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán establecer recargos en el IBI. También se modifica la fiscalidad de las socimis.

El decreto contempla asimismo el traspaso de viviendas de la Seguridad Social a Casa 47, hasta 2.000 millones en avales para vivienda social o asequible, 280 millones para construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores sociales de vivienda. Los anuncios de alquiler en zonas tensionadas tendrán, además, que incorporar más información sobre precios y grandes tenedores.

El segundo decreto plantea los alquileres indefinidos y prevé su entrada en vigor el 15 de noviembre. Su futuro parlamentario es distinto: el Gobierno reconoce que, por ahora, no dispone de los mismos apoyos en la Diputación Permanente para sacar adelante esta segunda norma.

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