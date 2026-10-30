Sebastián Herrero, superviviente del accidente de trenes de Toledo: "Esto era una lotería, podía haber tocado"

El accidente ferroviario a la altura de Urda, en Toledo, ha dejado, hasta el momento, 69 muertos, y cientos de heridos. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a cinco fallecidos, tres mujeres y dos hombres. Se ha hecho mediante huellas dactilares. Hay 70 denuncias tras el accidente y 40 familias esperando tener noticias. Pero en esta tragedia también está el trauma que acompañará de por vida a los supervivientes.

Antena 3 Noticias ha hablado con uno de ellos. Se trata de Sebastián Herrero, un sevillano que iba en el tren Iryo. Explica que el momento en el que el convoy en el que viajaba el "impacto que recibe es bestial": "Yo aterrizo con la cara en el asiento de delante".

Cuenta que los "vagones quedaron totalmente calcinado, como si hubieran explotado", algunos de ellos volcados. A partir de ese momento califica lo vivido como "terrible". El sevillano observaba como "sacaban a gente en muy malas condiciones y otros eran cuerpos sin vida".

"Esto era una lotería, podía haber tocado", ya que "podías haber ido en ese vagón o en otro". Es en ese momento, subraya, cuando "el mundo piensa en si no hubieras tenido suerte, lo que se te queda atrás".

En cuanto a quién hay que exigir responsabilidad sobre lo ocurrido en la provincia de Toledo, Herrero desconoce a quién hay que exigírselo si a "los tribunales, los políticos o los españoles": "Responsabilidad a quien le toque", no sé si lo tienen que decidir".

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