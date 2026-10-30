Así explican los expertos la tragedia de tren en Toledo: "El sistema falla continuamente"

La investigación sobre el accidente ferroviario continúa mientras surgen nuevas preguntas sobre los minutos previos a la colisión. ¿Qué ocurrió cuando dejó de funcionar el sistema de seguridad? ¿Por qué el maquinista recibió autorización para continuar circulando? ¿Se podría haber evitado la tragedia?

Tras las explicaciones ofrecidas por el ministro de Transportes, varios expertos del sector ferroviario han analizado los posibles fallos que pudieron desencadenar el accidente. Francisco Cárdenas, maquinista de UGT Renfe Cataluña, explica qué sucede cuando se produce una avería de estas características: "En este caso falló el sistema de seguridad, todos los trenes se paran".

Es entonces cuando interviene el centro de control de Atocha, encargado de gestionar la circulación y transmitir las instrucciones a los conductores.

El posible error en la orden al maquinista

Para Juan Luis Hidalgo, maquinista jubilado y formador, una de las claves se encuentra en las comunicaciones. "Ha habido un fallo en este caso humano. Se le ha dado un telefonema que no correspondía, el maquinista lo ha aceptado. Ese fallo humano, ¿por qué se ha provocado? Eso ya es más complicado", señala.

Según explica, el conductor del AVE pudo mostrar dudas ante la instrucción recibida, pero terminó confiando en el centro de control. "Al maquinista le extraña un poco que le haya dado una marcha normal, pero confía en circulación y dice: pues será un error", apunta.

Otra de las cuestiones pendientes es por qué nadie rectificó la orden durante los 17 minutos posteriores.

Las advertencias sobre el mantenimiento ferroviario

Más allá de las comunicaciones, los especialistas también ponen el foco en el estado de los sistemas de seguridad. "Yo sí lo veía venir. Falla continuamente. Si se producen muchos fallos, más probabilidad de que alguien se equivoque porque ya interviene el factor humano", advierte uno de los expertos consultados.

Por su parte, Pere Calvet, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Barcelona, apunta a posibles deficiencias en las labores de mantenimiento. "Es verdad que quizá una cierta degradación de los mantenimientos nos ha llevado a unas situaciones terribles. Seguramente no se ha invertido lo que tocaba", sostiene.

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