Las lágrimas de impotencia de un médico que iba en un tren de Urda por "no haber podido hacer más": "Había heridas horrorosas"

Los supervivientes del accidente ferroviario en Urda (Toledo) tratan de asimilar lo que han vivido. Hoy nos cuentan su experiencia, cómo consiguieron salir de los trenes y cómo se ayudaron unos a otros en esos primeros minutos de horror.

Uno de ellos es Tangui, que iba en el vagón 8 cuando se produjo el impacto, mientras que su padre se encontraba en el 7. Cuentan que salieron corriendo del tren y lo primero que buscaron fue un extintor para apagar un fuego en uno de los vagones. Explican que tenían miedo, al no saber si el tren podría caer sobre ellos. Tras ello, se centraron en sacar a los que podían ayudar.

El médico que iba en el tren y ayudó a los heridos

Juan Manuel es un médico de urgencias del Hospital de Alcorcón en Madrid que iba en el AVE. Señala que se vieron "heridas horrorosas", en incluso hizo un torniquete a un chico con un brazo amputado. A pesar de que pasó horas ayudando a los heridas, aún siente frustración: "sientes impotencia de haber podido quizás ayudar a más gente".

Además, las urgencias han sido frenéticas para los médicos en el Hospital de Toledo. Un médico explica que "ha habido de todo". Allí siguen ingresadas 23 personas, 15 de ellas en la UCI.