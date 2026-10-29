Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente ferroviario

Las lágrimas de impotencia de un médico que iba en un tren de Urda por "no haber podido hacer más": "Había heridas horrorosas"

El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) este miércoles deja al menos 69 muertos.

Un médico que ayudó en el accidente de Urda

La lágrimas de impotencia de un médico que iba en el tren | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Los supervivientes del accidente ferroviario en Urda (Toledo) tratan de asimilar lo que han vivido. Hoy nos cuentan su experiencia, cómo consiguieron salir de los trenes y cómo se ayudaron unos a otros en esos primeros minutos de horror.

Uno de ellos es Tangui, que iba en el vagón 8 cuando se produjo el impacto, mientras que su padre se encontraba en el 7. Cuentan que salieron corriendo del tren y lo primero que buscaron fue un extintor para apagar un fuego en uno de los vagones. Explican que tenían miedo, al no saber si el tren podría caer sobre ellos. Tras ello, se centraron en sacar a los que podían ayudar.

El médico que iba en el tren y ayudó a los heridos

Juan Manuel es un médico de urgencias del Hospital de Alcorcón en Madrid que iba en el AVE. Señala que se vieron "heridas horrorosas", en incluso hizo un torniquete a un chico con un brazo amputado. A pesar de que pasó horas ayudando a los heridas, aún siente frustración: "sientes impotencia de haber podido quizás ayudar a más gente".

Además, las urgencias han sido frenéticas para los médicos en el Hospital de Toledo. Un médico explica que "ha habido de todo". Allí siguen ingresadas 23 personas, 15 de ellas en la UCI.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

Varios pasajeros pasan ante un AVE en la Estación de Atocha

Publicidad

Sociedad

A3 Noticias 1 - El accidente ferroviario de Urda eleva a 69 la cifra de fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Asciende a 69 la cifra de muertos por el choque entre el Iryo y el AVE

Algunos de los desaparecidos

La angustiosa búsqueda de los desaparecidos en Urda entre los que se encuentra David Martínez, José Ángel San Emeterio o Carlos Ortiz

Un médico que ayudó en el accidente de Urda

Las lágrimas de impotencia de un médico que iba en un tren de Urda por "no haber podido hacer más": "Había heridas horrorosas"

Miguel Ángel
Accidente ferroviario

Miguel Ángel, Director Técnico Bomberos Toledo, emocionado tras el accidente de Urda: "Empiezas a trabajar y hasta que no paras no te desinflas"

Imagen de los dos trenes accidentados (AVE e Iryo) en Urda, Toledo
Accidente tren Toledo

Adif adjudicó a Thales la renovación de la señalización de la vía Madrid - Sevilla y debía estar finalizada en enero de 2026

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA
DANA

Dos años de la DANA de Valencia: "No olvidamos, las secuelas psicológicas están ahí y todavía hay dos personas desaparecidas"

Los importantes daños materiales pasan por escolares que siguen estudiando en barracones, garajes impracticables o ascensores que continúan sin funcionar.

Imagen de Fátima Báñez
Accidente trenes Toledo

Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente de trenes de Toledo

La presidenta de la Fundación CEOE viajaba en el tren AVE accidentado este miércoles entre las estaciones de Urda y Los Yébenes, en Toledo.

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, en su comparecencia en el Senado

El aviso del CEO de Iryo sobre el sistema LZB 23 días antes del accidente en Urda

Hospital Joan XXIII de Tarragona

Matan de un disparo a un paciente ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

Un tren de Ouigo

Nueva incidencia ferroviaria: Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria a la altura de Aranjuez

Publicidad