El emotivo momento de un hijo que les dice a sus padres que les va a pagar la hipoteca: "Venimos de una familia humilde"

El padre de David trabaja distribuyendo bebidas en bares y restaurantes. Recientemente sufrió un desvanecimiento trabajando y llegó incluso a perder la visión. Este episodio hizo que el joven comenzar a pensar que tenía que hacer algo para ayudar a sus padres. Sus progenitores siempre han tenido trabajos muy físicos y en los últimos años les están pasando factura. Entonces este hijo pensó que lo mejor que podría hacer por ellos es pagarles la casa en la que viven.

David afirma que tiene una vida plena y no necesita nada más de lo que ya tiene. Él mismo no tiene aún casa en propiedad pero no le importa tener que retrasar ese momento unos años a cambio de que sus padres ya hayan finalizado de pagar la suya y puedan vivir más holgados y tranquilos. Asegura que él viene de "una familia humilde" y ha sido capaz de ahorrar "viviendo barato".

"No necesito lujos para ser feliz"

Es propietario de una escuela de formación deportiva con la que le va bien. "Lo que me gusta es trabajar en algo que me apasione, tener mi ratito para entrenar y no necesito lujos para ser feliz", señala. Decidió hacer público el momento en el que sus padres leían la carta en la que les comunicaba que les pagaba la casa en las redes sociales.

En este vídeo, que ya se ha convertido en viral, se ve a los padres de David muy emocionados leyendo la carta. El padre del joven no puede reprimir las lágrimas ante tal regalo. La madre de David le dice a su hijo que ese es mucho dinero pero él le explica que ya ha arreglado la documentación y no tiene ningún problema para hacer frente al pago.

Aunque David no quiere compartir datos económicos como cuánto dinero ha puesto para acabar de pagar la casa de sus padres o cuánto se le ha ido en el impuesto de donaciones sí ha querido hacer público este gesto "para transmitir este mensaje positivo en redes sociales".

"Estoy llena de agradecimiento hacia mis hijos"

María la madre de David ha querido intervenir en el programa para agradecerle a su hijo el gesto. Siente mucha alegría, emoción y agradecimiento por sus hijos. "Yo no esperaba que la repercusión fuera tanta porque era una cosa familiar nuestra", confiesa.

Confiesa María que a una de las personas que esto reportará más tranquilidad será a su marido "porque él últimamente no se encontraba muy bien".