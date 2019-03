La verdad sobre el aceite de oliva: ¿Todos los aceites etiquetados como virgen extra lo son?

APRENDE A IDENTIFICARLO

Según la OCU, la mitad de los aceites que etiquetan como Virgen Extra, no lo son. Paco García, vicepresidente de Infaoliva, desmiente la acusación de la OCU. "Intentan cuestionar el mejor tesoro que tenemos". ¿Cómo se diferencia el auténtico aceite de oliva Virgen Extra? 'Espejo Público' somete a Paco García a una cata de aceites. Todos están catalogados como Virgen Extra, pero la OCU no incluye dos de ellos, considerando que no cumplen los requisitos. El profesional ha catado cada uno de ellos y ha confirmado que los dos últimos están más apagados, pero no porque no sean Virgen Extra, sino porque la cata tiene que llevarse a cabo por profesionales y con el aceite en condiciones óptimas.