Detienen a Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': "Pagué 5.000 euros para que le ingresasen en un centro de desintoxicación y a los 15 días quería irse"

Adrián Rodríguez, el actor que saltó a la fama por series como 'Los Serrano' o 'Física o Química', está en dependencias policiales. Tras 48 horas desaparecido, el actor ha sido detenido por la Policía Nacional tras protagonizar un altercado con los reporteros del programa de 'Y Ahora Sonsoles'.

En medio de esta nueva polémica, su padre, Antonio Rodríguez se ha pronunciado públicamente. Según explicó, Adrián estaba en la estación de tren de Málaga porque quería regresar al centro de rehabilitación en el que ya había estado ingresado con anterioridad para dejar su problema de adicciones.

"Adrián entró en un reality donde se relacionó con gente que también consumía"

Tal y como ha detallado en Gema López, "Adrián Rodríguez entró en un reality donde se relacionó con gente que también estaba consumiendo". Una vez abandonó dicho reality, el actor "decidió regresar al centro".

Por su parte, Pilar Vidal ha detallado que "el padre de Adrián está totalmente desesperado". Asimismo, ha asegurado que "su familia está dispuesta a arruinarse por ayudarle" a salir de esta situación. Por otro lado, ha afirmado que "Adrián es muy inteligente y sabe que la actitud de ayer con los reporteros le pasará factura".

Precisamente, por esas actitudes está siendo juzgado y según ha asegurado Gema López, "lo que puede ocurrir es que se salde con una multa, aunque le queden antecedentes penales".

Para conocer más detalles este caso, desde Más Espejo hemos hablado con Susi, una de las exparejas de Adrián. Tal y como ha detallado Susi, le ha dado varias oportunidades e incluso "le prestó dinero para ingresarlo en el centro". Ha confesado que pagó "5.000 euros para que entrase en el centro" y a los "15 días quería irse".

Sobre este tema, también se ha pronunciado Sofía Cristo, la cual tuvo que hacer frente a las adicciones. Sofía Cristo ha detallado que "Adrián nunca acaba bien los tratamientos, cree que está bien y quiere abandonarlo". No obstante, detalla que "no se puede hacer un tratamiento a la carta, ya que hay pautas que no te puedes saltar".

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