Israel carga contra Sánchez por la propuesta para romper el acuerdo de asociación con la UE

La contestación israelí a la propuesta de Sánchez de esta mañana no ha tardado en producirse. Israel vía un post de la red social X ha contestado: "No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez".

Lo ha escrito en Español y apenas cuatro horasdespués de la declaración del Presidente del Gobierno en un acto de precampaña en Huelva, junto a su candidata María Jesús Montero. El jefe del Ejecutivo español anunció este domingo que el martes España propondrá en Bruselas, donde se reúnen los ministros europeos de Exteriores, que la UE "rompa" su acuerdo de asociación con Israel ante "las violaciones de derechos humanos" del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

No es la primera vez que Saar se pronuncia en contra del Ejecutivo español en este último mes, por la posición de España de no participación en la guerra con Irán o por las denuncias de la invasión del sur del Líbano en este contexto. El pasado 10 de abril, Exterioresde Israel anunció que representantes españolesnopodrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar, CMCC, por su siglas en inglés, para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su "sesgo antiisraelí tan flagrante".

Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han visto perjudicadas tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad, más de 72.000 muertos, ha sido criticada por el Gobierno español. Asimismo, hace justo un mes, el Gobierno español cesó a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, de modo que desde entonces quedó al frente de la delegación una encargada de negocios, al mismo nivel que mantiene la Embajada de Israel en Madrid.

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