Albares asegura que España ha tenido un papel clave en el acuerdo entre Israel y Hamas

La Moncloa ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza. “El Gobierno confía en que este sea el comienzo de una paz justa y duradera”, ha publicado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. “Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás”, ha añadido Sánchez.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha puesto en valor el acuerdo. “Se abre camino la esperanza”, ha asegurado en una entrevista en RNE. Aunque ha pedido seguir trabajando para llegar más lejos. “Ensanchar esa esperanza y caminar hacia una paz que no sea solo puntual”, ha pedido. Albares ha reivindicado además el papel de España es en el conflicto. “España ha sido clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino”, ha subrayado el ministro.

Yolanda Díaz habla de un “primer paso”, pero se muestra crítica con el plan

El socio minoritario de la coalición hasta ahora había optado por desmarcarse de la postura socialista. La semana pasada en Sumar llegaron a tildar el plan de Trump y Netanyahu como una “imposición” y una “farsa”. Hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, rebaja el tono y lo considera un “primer paso”. No obstante, la ministra de Trabajo mantiene una visión más crítica del acuerdo. “Ahora toca un proceso de paz que sea real y justo y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro”, ha exigido.

Preguntada por el embargo de armas a Israel aprobado en el Congreso, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha defendido que debe mantenerse a pesar de la nueva fase en la que podría entrar el conflicto. “El rol de la comunidad internacional no debería cambiar, de hecho, debería ser mucho más exigente para seguir presionando y dejar a Israel aislado en la medida de lo posible para que las condiciones sean positivas para el pueblo palestino”, ha insistido Rego.

La reacción del PP

Alberto Núñez Feijoo pone el foco en la liberación de rehenes y presos y el cumplimiento del plan para lograr la paz. "El alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan. El Plan debe cumplirse en su totalidad. El acuerdo y la paz son posibles", ha asegurado el líder popular en una publicación en la red social X.

