Edmundo Bal (Ciudadanos) revela a quién votará en las próximas elecciones generales: "No votaré al PP ni al PSOE"

Edmundo Bal, exportavoz adjunto de Ciudadanos, ha intervenido en Espejo Público para valorar la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Considera que con esta decisión su partido está dejando huérfanos de voto a 300.000 personas que les votaron en las últimas generales. "Dejas sin cobertura a los casi 400 cargos municipales que hemos conseguido en las últimas elecciones. Se han bajado los brazos del todo y se ha dejado de participar en la vida pública y política", señala.

En opinión de Bal, vistas las últimas posiciones de Ciudadanos la Ejecutiva tienen secuestrado y amordazado al partido. "Es incomprensible que un partido politico nacional deje de presentarse a las elecciones generales", señala.

Edmundo Bal no se plantea no votar pese a la desaparición de Ciudadanos

Cree Edmundo Bal que participar en los asuntos públicos es un deber del ciudadano. "Siempre he votado a los que eran más de centro hasta que se creó Ciudadanos. He votado al PP y al PSOE pero cuando surge UPyD y Ciudadanos no me lo he pensado", mantiene. Edmundo Bal siente que se ha quedado huérfano con la desaparición de Ciudadanos de las elecciones generales. "No voy a votar al PSOE ni al PP, voy a votar en blanco", afirma.

Descarta emitir un voto nulo como próxima opción en las urnas. "Otra opción es votar nulo pero a mí me parece feo y antisistema, coger una papeleta de otro partido, romperla y meterla en el sobre. No me gusta ni me parece educado, por eso voy a votar en blanco".