Intenta subir al avión con su esposa muerta en silla de ruedas en Tenerife

Un hombre de edad avanzada intentó acceder a un vuelo en el aeropuerto de Tenerife Sur empujando la silla de ruedas de su esposa, que ya había muerto, sin que la situación se detectara hasta el control de seguridad tal y como aseguran desde Diario de Avisos. El suceso, ocurrido el pasado 24 de octubre, se conoció cuando una vigilante comprobó que la mujer no reaccionaba y presentaba una temperatura corporal anormalmente baja, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el episodio se produjo en el paso por el arco detector de metales. Hasta ese momento, el matrimonio no había levantado sospechas entre el personal del aeródromo. Fue una vigilante quien, al observar la ausencia de respuesta de la pasajera, solicitó apoyo y dio aviso a los servicios de emergencia.

En pocos minutos se desplazaron al lugar efectivos de seguridad, personal sanitario y agentes de la Guardia Civil. Tras las primeras comprobaciones, se confirmó el fallecimiento de la mujer, de 75 años. Las fuentes consultadas subrayan que no presentaba signos de violencia.

Actuación de los servicios de emergencia

Una vez constatada la muerte, el área fue acordonada para facilitar las diligencias habituales en este tipo de situaciones. El cuerpo permaneció bajo custodia hasta la intervención de los servicios forenses. La Guardia Civil señala que el fallecimiento se detectó en el control y que, conforme al procedimiento, se avisó de inmediato a los recursos sanitarios.

En relación con el comportamiento del marido, las mismas fuentes aclaran que colaboró en todo momento con los agentes y que no fue detenido. También precisan que no consta, por ahora, una versión oficial sobre el momento exacto en el que se produjo el fallecimiento, más allá de que fue advertido durante el control de seguridad.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias previas al fallecimiento y reconstruir la secuencia de hechos. Las autoridades analizan la información disponible y recaban testimonios del personal que intervino, sin que se haya atribuido responsabilidad penal alguna.

