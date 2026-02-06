Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Australia

Despiden a una mujer discapacitada por acudir frecuentemente al baño mientras trabajaba

Sus supervisores le llegaron a pedir que se fuera a su casa y la joven de 29 años "sentía presión" en su trabajo.

Imagen de una persona sentada en el v&aacute;ter con el m&oacute;vil

Imagen de una persona sentada en el váter con el móvil Pexels

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una mujer discapacitada ha sido despedida de su trabajo por realizar pausas frecuentes para acudir al baño. Caitlin Myers, una mujer de 29 años y habitante de Queensland en Australia, necesitaba hacer esas pausas debido a un síndrome de dolor pélvico crónico. Precisamente, por esos dolores los responsables de una tienda de cosméticos la echaron. Tras su despido, Myers ha denunciado a la tienda donde trabajaba al entender que fue discriminada por las pausas que realizaba para ir al baño.

Tal y como ha detallado el diario local 'The Courier Mail', Myers fue asesora de belleza a tiempo completo desde 2017 hasta octubre de 2021. Concretamente, fue en 2021 cuando comenzó a tener problemas con sus superiores. Cuando fue despedida, exigió ante el Tribunal Federal de Circuito de Australia una compensación económica de 135.000 euros.

Myers padece el síndrome de dolor pélvico crónico

Myers padece el síndrome de dolor pélvico crónico. Esta condición incluye síntomas de urgencia y frecuencia urinaria e intestinal, además de dolor menstrual, intestinal y de vejiga. Ese dolor pélvico crónico es el que obligaba a ir al baño con más frecuencia que sus compañeras.

Según alegó Caitlin, su jefe en la tienda y la subgerente "cuestionaron o desafiaron la cantidad o frecuencia de las pausas para ir al baño" que tomaba durante su tiempo de trabajo. Tal y como puede leerse en la demanda, la frecuencia y gravedad de sus síntomas fueron a peor por la "presión" que sentía por parte de sus supervisores, quienes la cuestionaban o le pedían que se fuera a su casa.

Esos gestos por parte de sus superiores provocaron que la empleada no asistiera al trabajo en algunos turnos programados. Myers afirmó que, en al menos cuatro ocasiones entre 2021 y 2022, sintió "presión para irse temprano" porque sus supervisores cuestionaron cuántas veces había ido al baño. Asimismo, llegó a asegurar que pensó que, si no se retiraba por voluntad propia, la ordenarían terminar su turno antes de tiempo.

La joven aceptó reducir su jornada completa

Además, ha detallado que en siete ocasiones adicionales entre 2021 y 2022, sus jefes directos la "obligaron" a finalizar su turno programado antes de tiempo debido a la cantidad o frecuencia de las pausas sanitarias que tomaba.

En octubre de 2021, Myers aceptó la oferta de Sephora de reducir temporalmente sus horas de tiempo completo a tiempo parcial. Tal y como declaró la asistente de recursos humanos de la tienda de cosméticos, el cambio a tiempo parcial buscaba "apoyar su proceso de salud" y mejorar "su asistencia al trabajo".

Sin embargo, la empresa decidió despedir a Myers al año siguiente y argumentó que era "incapaz de cumplir" con los requisitos de asistencia al trabajo. Por su parte, la afectada aseguró que el día de su despido, Sephora "podría haber hecho, pero no propuso llevar a cabo" adaptaciones razonables como permitirle trabajar hasta cuatro horas diarias durante cinco días a la semana. Por otro lado, la multinacional negó las acusaciones de discriminación y despido por su discapacidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: La Reina Máxima de Holanda se inscribe para defender a su país como reservista del Ejército

Máxima de Holanda

Publicidad

Mundo

Imagen de un restaurante Olive Garden

Un cocinero muere tras meter la cabeza en una freidora

Meta solo tiene operativas ocho de sus 47 herramientas de protección a menores, según un estudio

La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet

Savannah Guthrie habla en un mensaje de video junto a su familia

Estados Unidos, conmocionado por la desaparición de la madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie

Imagen de archivo de ambulancias en Katmandú, capital de Nepal
Accidente de tráfico

Trágica boda en Nepal: Mueren 13 invitados al caer un autobús por un barranco

Imagen de una persona sentada en el váter con el móvil
Australia

Despiden a una mujer discapacitada por acudir frecuentemente al baño mientras trabajaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca el 27 de enero de 2026 (archivo)Europa Press/Contacto/Kent Nishimura - Pool via CN27/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Irán

EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora" o busquen refugio ante posibles protestas "violentas"

Las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para comenzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Vladímir Alexéev, un alto mando del Estado Mayor ruso
Atentado en Moscú

Vladímir Alexéev, un alto mando del Estado Mayor ruso herido de bala en un atentado cometido en Moscú

"Una persona no identificada" habría disparado en varias ocasiones contra Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso.

Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

Nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental con dos muertos

Inundaciones en Portugal por la borrasca Leonardo

Al menos dos muertos y cientos de desalojados por la borrasca Leonardo: amenaza las elecciones de Portugal

Una influencer francesa asegura haberse quitado varias costillas, hace un caldo con ellas y se lo bebe: "Sabe a pollo"

Una influencer francesa asegura haberse quitado varias costillas, hace un caldo con ellas y se lo bebe: "Sabe a pollo"

Publicidad