Despiden a una mujer discapacitada por acudir frecuentemente al baño mientras trabajaba

Una mujer discapacitada ha sido despedida de su trabajo por realizar pausas frecuentes para acudir al baño. Caitlin Myers, una mujer de 29 años y habitante de Queensland en Australia, necesitaba hacer esas pausas debido a un síndrome de dolor pélvico crónico. Precisamente, por esos dolores los responsables de una tienda de cosméticos la echaron. Tras su despido, Myers ha denunciado a la tienda donde trabajaba al entender que fue discriminada por las pausas que realizaba para ir al baño.

Tal y como ha detallado el diario local 'The Courier Mail', Myers fue asesora de belleza a tiempo completo desde 2017 hasta octubre de 2021. Concretamente, fue en 2021 cuando comenzó a tener problemas con sus superiores. Cuando fue despedida, exigió ante el Tribunal Federal de Circuito de Australia una compensación económica de 135.000 euros.

Myers padece el síndrome de dolor pélvico crónico

Myers padece el síndrome de dolor pélvico crónico. Esta condición incluye síntomas de urgencia y frecuencia urinaria e intestinal, además de dolor menstrual, intestinal y de vejiga. Ese dolor pélvico crónico es el que obligaba a ir al baño con más frecuencia que sus compañeras.

Según alegó Caitlin, su jefe en la tienda y la subgerente "cuestionaron o desafiaron la cantidad o frecuencia de las pausas para ir al baño" que tomaba durante su tiempo de trabajo. Tal y como puede leerse en la demanda, la frecuencia y gravedad de sus síntomas fueron a peor por la "presión" que sentía por parte de sus supervisores, quienes la cuestionaban o le pedían que se fuera a su casa.

Esos gestos por parte de sus superiores provocaron que la empleada no asistiera al trabajo en algunos turnos programados. Myers afirmó que, en al menos cuatro ocasiones entre 2021 y 2022, sintió "presión para irse temprano" porque sus supervisores cuestionaron cuántas veces había ido al baño. Asimismo, llegó a asegurar que pensó que, si no se retiraba por voluntad propia, la ordenarían terminar su turno antes de tiempo.

La joven aceptó reducir su jornada completa

Además, ha detallado que en siete ocasiones adicionales entre 2021 y 2022, sus jefes directos la "obligaron" a finalizar su turno programado antes de tiempo debido a la cantidad o frecuencia de las pausas sanitarias que tomaba.

En octubre de 2021, Myers aceptó la oferta de Sephora de reducir temporalmente sus horas de tiempo completo a tiempo parcial. Tal y como declaró la asistente de recursos humanos de la tienda de cosméticos, el cambio a tiempo parcial buscaba "apoyar su proceso de salud" y mejorar "su asistencia al trabajo".

Sin embargo, la empresa decidió despedir a Myers al año siguiente y argumentó que era "incapaz de cumplir" con los requisitos de asistencia al trabajo. Por su parte, la afectada aseguró que el día de su despido, Sephora "podría haber hecho, pero no propuso llevar a cabo" adaptaciones razonables como permitirle trabajar hasta cuatro horas diarias durante cinco días a la semana. Por otro lado, la multinacional negó las acusaciones de discriminación y despido por su discapacidad.

