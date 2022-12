El economista José Ignacio Conde- Ruiz explica por qué no es buena una bajada generalizada de impuestos

El economista José Ignacio Conde- Ruiz considera que el problema de los alquileres debería solucionarse mediante un pacto de rentas y tener en cuenta que la situación del alquiler está muy complicada en España, especialmente para los jóvenes. Para el experto la solución pasa porque aumente la oferta y las medidas hay que tener cuidado porque puede ser que menos personas pongan sus casas en alquiler y se produzca una subida de precios.

"Al final donde más sube el precio del alquiler es donde crece el empleo. Sabemos que en la nueva economía digital en la que estamos el empleo crece en las ciudades", apunta. Las medidas de carácter temporal para plantar cara a la inflación deberían estar en un acuerdo global entre empresarios y trabajadores, según el economista.

¿Es apropiado congelar las hipotecas variables?

Sobre la congelación de las hipotecas variables cree que el Euribor subirá algo más despacio de lo que se esperaba pero cree que hay que estudiarlo ya que la subida repercute a familias jóvenes con hijos que van a dedicar mucha renta a pagar la hipoteca. "Es un colectivo que lo va a pasar mal porque subiendo el Euribor le va a repercutir mucho en sus posibilidades de consumo", apunta.

Cree que la solución para frenar el ascenso de los precios no pasa por bajar el IVA de los productos y la estrategia sería dar cheques para los que no lo puedan pagar. "La OCDE dice que España es el país donde los que más ganan son los que más se han beneficiado de ayudas. La solución no es usar medidas en las que todo el mundo se beneficia. No somos un país como Alemania que se lo puede permitir. Nosotros a pesar del récord de recaudación somos un país que tenemos que emitir 60.000 millones para poder pagar lo que nos estamos gastando. Un país con este déficit estructural debería usar medidas mucho más concretas y no bajadas generalizadas de impuestos".